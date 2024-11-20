美國一對兄妹日前到海邊玩水，未料遭強勁的離岸流捲走，哥哥努力將妹妹推向岸邊並大聲呼救，一名路人見狀急忙伸出援手，順利救起妹妹，不過當兩人回頭想把哥哥拉上岸時，他早已消失不見，直到幾天後才在另一處海岸發現他的斷頭，證實哥哥已經不幸死亡。

In a follow-up to a previous story, the head that was found washed up on a Key Biscayne, Florida, beach has been identified as 19 year old Victor Castaneda Jr. who disappeared after saving his sister from drowning. He died a hero!https://t.co/OucOcd9TyB — Robbie Mouton (@mcgmouton57) November 17, 2024

綜合外媒報導，美國一名19歲少年Victor Castaneda本月9日和妹妹Jessica Castaneda到邁阿密南岬海灘游泳，突然有一股強勁的離岸流將兩人捲走，兩人不斷掙扎並大聲呼救，Victor為了救妹妹，努力將她推往岸邊，一名路人見狀急忙伸出援手，成功救出妹妹，但當兩人再回頭時，Victor已經消失不見。

本月12日，一名海灘清潔人員到比斯坎灣工作時，意外發現一顆人類斷頭，嚇得立刻報警求助，幾天後經過法醫證實，斷頭的主人正是失蹤的Victor，不過目前尚未公布他的死因；而Victor的家人和朋友在16日於南岬海灘舉辦追悼會，他的姊妹們穿著印有「Forever 19」字樣的上衣，邁阿密戴德縣也派出2艘消防救援船鳴笛並發射水砲，以緬懷Victor。

Jessica受訪時表示，「我的哥哥像英雄一樣死去。」儘管如此，她仍難以接受哥哥離開的事實，在臉書悲痛發文「我的痛苦是無法克服的，我的心徹底地破碎了，我永遠也不能接受你從我們的生命裡缺席，沒有任何言語可以形容我有多愛你。」