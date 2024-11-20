巴基斯坦一名男子看見朋友家養了獅子，好奇又興奮地想要互動、合照，豈料剛把鐵籠打開沒多久，獅子就突然向他發起攻擊，狠咬他的手臂和臀部不肯鬆口，讓男子痛得在地上打滾掙扎，還不斷哭喊求饒「辛巴，放過我吧！」最後在3名朋友的幫助下才順利脫困，被送往醫院治療。

This is a Pakistani who has a tame lion.



He invited his friends over and suddenly the lion attacked one of them and bit him 😰#JonesMiocic 🩻#UFC309 pic.twitter.com/2d0TpnOqKz — Bharggav Roy 🇮🇳 (@Bharggavroy) November 17, 2024

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在巴基斯坦拉哈爾，一名男子日前到朋友家玩，看見對方家裡飼養了一隻獅子，他玩心大起，想和獅子自拍，朋友答應後將獅子從鐵籠裡放出來，未料互動過程中，獅子突然獸性大發，朝男子撕咬攻擊，緊緊咬住他的手臂。

從現場的畫面可以看到，獅子先咬住了男子的臀部，隨後又改咬他的手臂，讓男子痛得發出尖叫，身旁2名友人急忙上前救援，試圖掰開獅子的嘴巴，但獅子堅決不鬆口，且爪子也深深陷進了皮膚中，讓男子倒在地板上不斷痛苦掙扎，還不斷哭喊著「饒了我！」、「辛巴，放過我吧！」

之後3名朋友一起出動，才順利讓獅子鬆口，不過牠仍在房間內徘徊，而男子一獲救後就害怕地立刻逃離現場，還和朋友抱怨他的衣服被撕破了；報導指出，這名男子手臂受傷，事後被送往醫院急救，但並不清楚傷勢嚴不嚴重，後續的復原情形也不得而知。