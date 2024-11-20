奧地利一名水管工在一棟別墅的地下室施工時，意外看見一條神祕繩子，他將旁邊的混凝土鏟開，結果挖出一個裝滿純金硬幣的生鏽金屬箱，總價值高達200萬英鎊（約新台幣8238萬），根據奧地利法律規定，水管工將和別墅主人平分這筆鉅款。

Plumber finds haul of gold worth £2MILLION encased in concrete during renovation – earning himself a share of the prize https://t.co/ZaroFQ9bFL (From Phoenix APP) — Pius Emma (@PiusEmma10) November 19, 2024

根據《太陽報》報導，奧地利一名水管工在維也納彭青一棟別墅的地下室進行翻修，過程中發現了一條神祕的繩子，他試圖把繩子拉出來但沒有成功，於是抓起一把鏟子鑿開了繩子旁的混凝土，在底下找到一個生銹的金屬箱子，撬開後驚覺裡面竟裝有重達30公斤的金幣，上面印有奧地利著名音樂家莫札特的照片，總價值200萬英鎊。

有趣的是，在水管工發現「藏寶箱」的前一天，一名建築工人也看見了這條繩子，但他選擇忽視，和金幣失之交臂；報導指出，根據奧地利法律規定，這類物品將由發現者和財產所有人平分，代表這名好奇的水管工能進帳100萬英鎊（約新台幣4119萬）。

這名水管工對自己的運氣驚訝不已，而錯失金幣的工人的老朋友Armin近日在德國脫口秀節目上分享了這件事，並直呼難以置信，「這樣的發現真的太棒了！」關於這箱金幣的來源，人們推測可能是在第二次世界大戰時期被埋於地下，當時許多富有的歐洲人會將擁有的財物藏起來。