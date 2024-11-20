美國紐澤西一名女子經常和主管、同事開玩笑，稱如果彩券中了大獎就要立刻辭職，未料日前她買的威力球彩券真的中了100萬美元（約新台幣3253萬）大獎，讓女子震驚不已，不過就算夢想成真，她也沒有真的打算辭職，而是會持續工作，只是開心今年能過個與以往不同的耶誕假期。

MTA worker wins $1 million Powerball prize: ‘You wait your whole life for this and you’re still in shock’ https://t.co/kGVqdnkSWy pic.twitter.com/gy3ymtF8f1 — New York Post (@nypost) November 18, 2024

根據《紐約郵報》報導，來自紐澤西並任職於紐約大都會運輸署的女子Stacey Fiore過去經常和主管、同事開玩笑，表示如果中了大獎就會立刻辭職，不再來上班，未料本月15日在商店購買的威力球彩券竟讓她美夢成真。

Stacey在17日突然想起自己有買彩券，於是用手機查詢中獎號碼，結果一打開頁面，上方就顯示出「恭喜，你中了100萬美元」的文字提示，Stacey震驚不已，急忙打電話給丈夫Greg，再三核對彩券上的號碼是否相同，才逐漸相信真的中了大獎的事實，「明明等這一天等了一輩子，但真的發生還是讓我陷入巨大的震驚中。」

報導指出，根據紐澤西州的法律，中獎者可以選擇匿名，但Stacey不介意公開姓名，「我喜歡告訴別人，我還去了銀行要求和經理交談，我對他說『你知道城裡有人中了100萬美元嗎？那個人就是我！』」Stacey的孩子也為此感到興奮不已，尤其是耶誕假期將近，一家人能夠享受和以往不同的美好假期。

儘管過去經常拿「中獎就辭職」開玩笑，但當事情真的發生時，Stacey卻沒有真的打算辭職，丈夫Greg也希望她能繼續工作，並說「也許我不用再加班了。」Stacey則開玩笑地回擊「你還是要加班！」