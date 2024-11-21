加拿大近日展開加式橄欖球冠軍賽，未料中場休息時出現意外插曲，一名女子竟闖入球場裸奔，事後女子被工作人員護送出場，隨即遭到警方逮捕，並將她送往醫院治療；而女子的裸奔影片在網路上瘋傳，不少網友都看傻了眼。

Fully Naked Woman Runs Onto Field During Grey Cup Final | Click to read more 👇 https://t.co/AMFD9PGOrd — TMZ Sports (@TMZ_Sports) November 18, 2024

綜合外媒報導，加拿大加式橄欖球聯盟的冠軍賽「格雷盃」日前火熱展開，未料在比賽過程中，竟出現讓人臉紅心跳的意外場面，當時多倫多淘金人和力克溫尼伯藍色轟炸機展開激戰，中場休息時，一名裸女手拎著外套闖入球場，從現場觀眾拍攝的影片可以看到，她先在球場上倒退小跑，但不慎跌倒，雙腳朝天。

隨後她站起身，面向兩支球隊舉起雙手，球員們只能尷尬地觀看這場鬧劇，而比賽的工作人員並沒有上前驅趕，而是等女子走到球場邊界，才出動護送她離開。影片在網路上曝光後立刻引發熱議，網友們紛紛留言，「加拿大以不同的方式進行中場表演」、「這太加拿大了，我們太有禮貌，甚至讓她做完這件事」、「不確定裸奔和她的鞋子哪個才是最糟糕的選擇」、「這是整場球賽最有趣的部分」。

報導指出，這名裸女被工作人員送出場後，就立刻遭到逮捕，溫哥華警方透露，女子事後被送往醫院治療；除此之外，女子雖然不會面臨刑事指控，但已經被列為黑名單，之後再也無法進入球場。