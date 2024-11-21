大陸一名男子因為出境時走快速通道，護照沒有蓋到驗訖章，他為了留下成對的驗訖章作為紀念，竟突發奇想，自己手繪了一個，未料下次出國時竟遭海關人員攔下，最終無法順利出境；新聞在網路上曝光後，不少人都哭笑不得，直言「畫得很好，下次別畫了。」

綜合陸媒報導，大陸北京邊檢總站北京機場邊檢站移民管理警察近日執行勤務時，在一名大陸旅客的護照上發現了一枚可疑的驗訖章，經過調查發現，該名旅客是某企業海外項目的工程師，上次出境時因為走快速通道而沒有蓋到驗訖章，他又不知道可以事後補蓋，為了在護照上留下成對的出入境驗訖章，工程師突發奇想，決定自己手繪一枚印章。

不過工程師的行為已經構成「未持有效出入境證件出境」，最終北京機場邊檢站對該名工程師做出不准許出境的決定。報導也在文末溫馨提醒，強調護照並不是集章冊，不能隨意塗改、塗鴉，否則會影響證件的有效性，進而影響已經排定的出入境行程。

新聞曝光後，許多網友對工程師的行為都感到哭笑不得，紛紛留言，「畫得很好，下次別畫了」、「厲害了，這才華應該去當畫師」、「這無處安放的繪畫才華」、「護照：承受了它不該承受的藝術創作」、「政府文件豈能隨意塗鴉」。