大陸甘肅一對情侶在大學校園內「親熱」的影片，近日在網路上瘋傳，只見這對情侶似乎認為沒人會經過，便大膽地在隱蔽的樓梯上演「活春宮」，未料被在對面教室上課的學生看見，甚至用手機拍下全程，網友們看到影片都震驚又傻眼。

根據陸媒報導，這起事件發生在大陸甘肅的蘭州交通大學，一對情侶疑似看沒有人經過，在隱蔽的樓梯上熱吻，情到濃時更直接上演「活春宮」，雖然當時沒有任何人走上樓梯，但這對情侶的行為仍被在對面教室上課的學生們看光光，甚至還用手機拍下兩人激戰的過程，畫面在網路上瘋傳。

未料事後這個樓梯變成校內的「打卡景點」，不少學生紛紛踩點拍照，更戲稱當時發生的是「赤壁之戰」，並將事發樓梯取名為「情人坡」。對此校方回應稱，學校辦公室目前沒有收到相關情況的反映，之後會請校方學生處和宣傳部進行調查。

新聞在網路上曝光後引發熱議，許多網友看了都傻眼不已，紛紛留言，「現在到處都是鏡頭，他們膽子還真大」、「我以為好一點的大學不會有這種情況，原來都一個樣啊」、「父母看到了不知道做何感想」、「這麼冷的天在外面還有如此閒情雅致」、「去開個房間啊，大庭廣眾之下像什麼樣子」、「我快看不懂這個世界了」。

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