加拿大一名女子日前在網路上看見成人平台的廣告影片，卻發現背景十分熟悉，她特地花錢訂閱帳號，發現曾聘請的狗保母竟在她家浴室、游泳池拍攝不雅影片，讓女子崩潰不已。

根據《加拿大廣播公司》報導，居住在新斯科細亞省的女子Joudrey LeBlanc日前看到一段狗保母在成人平台開設帳號的廣告影片，未料竟在畫面中看見眼熟的場景，浴室的磁磚和她家裡的一模一樣，為了確認影片是否是在自己家中拍攝，她還花了7.99美元（約新台幣260元）訂閱狗保母的帳號，結果真的看見對方在她家的浴室和游泳池拍做出不雅行為。

LeBlanc透露，她和丈夫今年夏天外出旅遊時，多次請來這名狗保母幫忙照顧寵物犬，當時沒有發現任何異常，狗狗過得很開心，狗保母也十分盡責，因此當她看到這些成人影片時，內心備受衝擊，雖然寵物犬並未在影片中出鏡，但LeBlanc仍難以接受，「每個人都可以做任何他們想做的事，我不在乎，畢竟大家都要賺錢，我只是不想要他們在我家做這種事。」

不過LeBlanc不打算提告，因為狗保母已經同意將影片下架，只是一開始對方並未道歉，甚至不明白她在擔心什麼；LeBlanc還曾向其他人推薦這位狗保母，這些人的住家也都出現在影片中，這種情況讓LeBlanc沮喪不已，「我對自己信任這個人感到很失望。」同時也表示，未來對於誰可以進入住處、照顧她的狗都將謹慎選擇，同時也希望其他人能以自己的經歷為戒，並保持警惕。