英國一名父親心疼13歲兒子失戀，為了幫他加油打氣，安排2名性工作者協助兒子「轉大人」，孩子母親知道後憤而報警，沒想到男子在法庭上堅決不認錯，還強調自己是一名好父親。

綜合外媒報導，這起事件發生在倫敦郊區一間旅館中，一名父親為了幫失戀的兒子加油打氣，安排2名性工作者協助兒子「轉大人」，隨即遭到兒子拒絕，對方生氣表示「我才13歲而已，這一切都太荒謬了！」不過少年最後仍禁不住父親的要求，勉強和一名26歲性工作者發生性關係，並坦言覺得很噁心。

報導指出，男子向2名性工作者謊稱，兒子已經18歲，並在完事後付給2人各150英鎊（約新台幣6135元）。少年的母親透露，整晚不斷透過簡訊和電話，試圖聯繫丈夫，但直到凌晨4點才收到回覆，並在得知真相後帶兒子前往警局報案。

案件近日開庭，男子非但不認為自己有錯，還強調自己是名好父親，因為捨不得兒子剛失戀，才會想為他加油打氣、體驗人生。最終男子因安排兒童性犯罪，被法官判處4年監禁，且長達10年的性犯罪管制，禁止他未來在無人監督的情況下接觸兒童。

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