明太祖朱元璋一生傳奇，做過乞丐、當過和尚，最後成了九五之尊，晚年因為猜忌多疑，大肆屠殺功臣，留下不少爭議。不過朱元璋對馬皇后卻是十分專情，兩人感情深厚，馬皇后去世後，朱元璋不僅不再立皇后，出殯當天更因為狂風暴雨，氣得想拉眾人陪葬，直到一位高僧出言緩頰，才讓朱元璋轉怒為喜，成功化解殺局。

根據《網易》報導，朱元璋的結髮妻子馬秀英，陪伴朱元璋度過無數艱難險阻，見證他從無名小卒成了九五之尊的歷程，儘管朱元璋即位後擁有眾多嬪妃，但真正在意的只有馬皇后一人。洪武15年（西元1382年）馬皇后離世，享年51歲，朱元璋悲痛欲絕，從此不再立皇后。

為了與妻子相處久一點，朱元璋讓馬皇后在宮中停靈一個月，沒想到出殯當天，突然狂風大作且暴雨不止，朱元璋認為這是不祥之兆，氣得想殺掉送葬人群，給馬皇后陪葬，眾人因此陷入恐慌。

此時一位名叫宗泐（ㄌㄜˋ）的高僧站出來，對朱元璋說「雨降天垂淚，雷鳴地舉哀。西方諸佛子，同送馬如來。」直言天空下起滂沱大雨，並非不祥之兆，而是上天感念馬皇后一生的貢獻和善良，才會降下悲傷的眼淚。朱元璋一聽立刻轉怒為喜，不再焦躁，不久後便雲開霧散，馬皇后也順利入土為安。