古代封建社會，女子地位低下，即便是後宮嬪妃及宮女，都渴望飛上枝頭當鳳凰，但唯獨一處私密部位，就連一國之君也無權觀看，那就是「三寸金蓮」。

根據《搜狐網》報導，歷史上每個朝代對於女性的審美標準不太一樣，其中「三寸金蓮」興起的時間是在宋朝，到了明清時代，已經普及於各地婦女。當時文人、士大夫認為，女子纏足是一種美德，尤其是將小腳捧在手上把玩，顯得格外雅緻，其次是覺得女性因為小腳所以跑不快，走路搖搖晃晃的樣子很有美感。

不少女子為了滿足男性的變態心理，不惜忍痛裹小腳，並將其稱之為「蓮」，其中大於四寸的稱為「鐵蓮」，四寸的為「銀蓮」，三寸則為「金蓮」，而三寸金蓮更被當時的人們視為婦女最美的小腳，就連皇帝也情有獨鍾。

不過古代女子的「三寸金蓮」相當於第三性器官，不能讓別人看到，即便是皇帝也一樣，畢竟褪去裹腳布和精緻弓鞋之後，是一雙骨折、變形的畸形腳，要是皇帝看到醜陋的腳後覺得被冒犯，很可能會招致厭惡，難以在皇帝心中留下完美的印象。