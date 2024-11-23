大陸山西一名自稱「第58任丐幫幫主」的網紅「丐中丐」，21日與妻子奔喪回程，邊開車邊直播，不料突然被一旁大貨車上的重物砸中，導致夫妻倆活活被壓扁，等到重物移除時，已經死亡多時。

綜合陸媒報導，47歲的「丐中丐」與33歲妻子育有2名子女，平常會一起開直播、拍影片賺錢，在地方上小有名氣。近日夫妻倆外出奔喪，21日返家途中，兩人邊開車邊直播，沒想到卻在迴轉過程中，一旁貨車運載的重物突然掉落，直接砸在夫妻倆的車上，直播也瞬間中斷。

等到救援人員透過大型機具將重物移除時，整輛車已經被壓成廢鐵，夫妻倆因受困車內，早已死亡多時。而整個意外發生過程，也全部被直播鏡頭記錄下來，不過具體情況仍待警方調查釐清。

「丐中丐」死訊傳出後引起網友熱議，紛紛留言直呼「居然直播了整個過程，好可怕」、「這真是天降橫禍」、「這種大車真的恐怖，躲又躲不了」。