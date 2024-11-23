大陸山東一名車主將剛入手的新車，好心借給朋友，沒想到車子竟然被開去拍車震片，甚至連車牌都沒打馬賽克，直到車主在其他車友群組，看見愛車竟然出現在某部成人影片截圖，當場氣炸了。

綜合陸媒報導，山東一名車主入手一輛新車，11月初時有位開租車公司的朋友，因為接了租車訂單，但發現公司的車輛不足，於是找上他幫忙應急，他也好心出借。後來車輛歸還時，內裝有些污漬，不過車主並未想太多，也沒有檢查行車紀錄器，只是將車子送去清潔。

直到11月16日，有車友在群組內分享一部成人影片的截圖，該名車主才驚覺自己的車子竟是被借去拍不雅片，且連車牌都沒打上馬賽克，讓不少朋友私下詢問他是否也有參與拍攝，氣得他聯繫租車公司，要找承租人協商。

目前警方已經介入調查，車主也呼籲網友不要口出惡言，希望理性看待整件事，並等候警方的調查結果。消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「新車被人玩成這樣，自己還得花錢洗車消毒，太慘了」、「好噁，這車已經不能開了」。