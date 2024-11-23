大陸山西一名「模範教師」驚爆出軌男學生，兩人的私密對話因為女老師沒有從教室的電腦登出，導致聊天記錄被投影到教室的大螢幕上，被班上同學看見。事件曝光後，校方已展開調查，並將女老師停課、調離教學第一線。

綜合陸媒報導，這起不倫戀源自於今年6月，師生雙方打得火熱，且聊天用詞親密，顯示正處於熱戀之中，報導也提到，張姓女老師雖然已經結婚並育有小孩，但長相貌美。

根據兩人的對話截圖可見，女老師向男學生表示，「不要瞎想，我一直愛你，你不離開我，我就不會離開你」，男學生則親暱地稱呼老師為「寶」。當女方向學生訴苦，「我就難過，我怎麼就嫁了這麼個東西」，男學生則安慰道「不能哭，有我在」、「雖然我是你們結婚了才和妳在一起，但是時間久了，就不想知道他給妳幹了什麼，我會吃醋，但是我不會說出來，因為我沒有話語權」，男學生還告訴女老師「我永遠愛妳」。

事件曝光後，校方已向當地教育局通報，並成立專案小組進行調查，但因為涉及學生隱私，不方便透露案情，目前女老師已被停職，將根據調查結果，依法處理。