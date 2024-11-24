大陸退役體操選手吳柳芳，過去曾多次拿下體操世界盃女子項目冠、亞軍，也因為亮麗外型獲得不少代言，甚至有「體操女神」稱號。不過2013年因傷退役後，就淡出大眾視野，如今卻在抖音上當起了性感網美，引來2020年拿下東京奧運冠軍的後輩管晨辰狂酸她是「給體操扣屎盆子」。

綜合陸媒報導，現年29歲的吳柳芳曾在2010年體操世界盃卡達多哈站拿下平衡木冠軍、自由體操冠軍、高低槓亞軍，也曾因為外貌出眾拍過不少廣告。不過2012年時，她在全國體操錦標賽暨奧運選拔賽的平衡木比賽中受傷，就此與2012年倫敦奧運無緣，並在2013年宣布退役。

近日有網友發現，吳柳芳成為抖音上的直播主，並且進一步「解放自我」，在鏡頭前穿著黑絲、短裙及低胸禮服熱舞，認為有「擦邊」的嫌疑，引爆網友熱議，同時引來體育界的後輩不滿。

同樣已經退役的奧運平衡木項目金牌冠軍管晨辰，日前直接在吳柳芳的影片下留言狠酸「前輩姐姐，你要擦（擦邊）就擦你的唄，不要給體操扣屎盆子了！」吳柳芳則不甘示弱回嗆「吃不著葡萄說葡萄酸？」雙方唇槍舌戰。

對此，有網友認為吳柳芳退役超過10年，想做什麼工作本就是她的自由，「怎麼不行？難道退役只能去撿破爛嗎？」、「她跳舞的衣服布料比體操賽服多了，有什麼問題？」還有人吐槽管晨辰長得沒有吳柳芳好看，身材也不如人，一番對前輩的攻擊反而讓吳柳芳漲了數十萬粉絲。