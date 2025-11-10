古朝鮮的醫女，最初是為解決女性就醫困難而誕生的專業職位，她們從宮女中精挑細選，專攻婦科醫術，不僅救死扶傷，也保障宮廷女性健康。然而，隨著燕山君李㦕登基，這些受人尊敬的醫女逐漸被迫兼任陪伴與娛樂君王的角色，原本神聖的職業形象被徹底扭曲，甚至蔓延至民間，形成「醫妓」制度，成為女性悲劇與權力迫害的縮影。

醫女制度的誕生

根據《搜狐網》報導，古代朝鮮男女隔閡嚴重，許多貴族女性不便向男性醫師訴說病情，導致健康惡化，為此，朝廷從宮女中挑選聰慧女子，培養她們學習醫術，尤其專攻婦科。

醫女不僅保障宮廷女性的健康，也為出身貧寒的女孩提供改變命運的機會，使她們的職業受人尊重，曾是女性理想的自我實現途徑。

從神聖到卑賤

燕山君李㦕登基後沉迷享樂，太醫院的醫女引起了他的注意，自此她們不再只是醫者，還被迫學習歌舞、侍奉君王，有姿色的醫女甚至必須承擔羞辱性任務，尊嚴與專業技能被徹底剝奪，原本神聖的職業形象迅速崩塌，社會對醫女的尊重蕩然無存。

醫妓制度的蔓延

李㦕的荒淫行徑雖令部分大臣震怒，但多數人因恐懼選擇沉默；王公貴族仿效其作法，在民間設立「醫妓」，將宮廷的惡習擴散開來。許多原本出身貧寒、憑藉醫術改變命運的女子，最終淪為無力反抗的玩物，即使李㦕被廢，醫妓制度仍在社會中延續，醫女的職業形象被永遠玷污，也揭示了封建專制下女性無法自保的悲慘命運。