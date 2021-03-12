美國總統拜登首度發表黃金時段電視演說，他告訴美國人民，5月1日前所有成人可接種新冠肺炎疫苗；期望7月4日國慶日時，可以闔家在後院烤肉同歡。他並強調，「講真話」、依據科學共同努力是擊敗病毒的必要。

相形之下，台灣疫苗接種迄今無法啟動，決策過程晦暗不明，人民無所適從，與美國形成強烈對比。

淪為新冠肺炎大流行全球最大災區，令美國蒙羞，但美國也展現了「自我反省、自我導正」的韌性，在疫苗研發、注射上領先全球。台灣卻是反其道而行，曾是對抗新冠肺炎的「模範生」，由於疫苗工作荒腔走板已淪為末段班。

根據《彭博社》最新追蹤，到今天為止，全球121國已注射3億3400萬劑疫苗，而台灣仍然維持「零」，費盡千辛萬苦進口了區區11.2萬劑疫苗也無法展開接種。

拜登的感性演說散發出「同理心」，帶給美國社會及人民迫切需要的信心，而民進黨政府對於新冠疫苗相關資訊拒絕「公開化」、「透明化」，除了掩飾失能之外，更嚴重侵蝕了人民的信心與耐心。

民進黨言必稱美、台理念一致，其實還是有很大落差。