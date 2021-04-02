連假第一天，4月2日，台鐵408次太魯閣自強號列車上午行經大清水隧道時，遭到邊坡滑落的工程車撞上，以致車廂擦撞隧道壁，造成重大公安事故。截至2日晚間，死人亡數超過50人，150多人輕重傷送醫，司機也已殉職。這是台鐵近40年來最嚴重的意外事故。

面對傷亡如此嚴重的事故，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都只輕描淡寫地表示「感到非常遺憾」、「指示全力搶救」，不見深切歉意與省思；總統府一句「希望全體國人給救災人員加油，並祈願人員平安。」簡直像風涼話一般，毫無意義。每次出事蔡英文就只會要大家加油，真是令人憤怒！

而交通部長林佳龍的反應同樣非常冷血和無能。他在事故發生7個小時後才發出聲明，內容包括「將以最高標準妥善處理」、「改革的速度和成果不夠」等，濫情空洞，絲毫不見交通最高主管的肩膀與良心。

林佳龍還提到，他身為交通部長，此時搶救優先，不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。發生了這麼嚴重的交通事故，別說林佳龍不可能還留在交通部長這個位子上，蘇貞昌能不能保得住閣揆，也存在很大的變數；但是作為政務官，為示負責，林佳龍當然應該在第一時間就要請辭，他的長官要不要慰留，那是另一回事，但林佳龍竟然連「引咎請辭」的動作都不做，臉皮要有多厚才好意思說出「留下是為了負責」這種話？

林佳龍若真有心負責，台鐵怎麼會一直出事，台灣的交通事故又怎麼會層出不窮？太魯閣號出事，林佳龍現在強調自己要負責，那他早幹什麼去了！

2018年10月21日，台鐵普悠瑪列車發生翻車事故，造成18人死亡、267人輕重傷，時任交通部部長的吳宏謀當天即向當時的行政院長賴清德請辭，賴清德慰留；12月1日，吳宏謀再度請辭，而後獲准，接任者即是林佳龍。他接任後曾對整頓台鐵提出5大處方，以改善台鐵的財務與人事結構、提高旅運安全。

然而，林佳龍上任以來，台鐵仍是不斷出包，包括去年5月19日，台中成功站南側出現44公分的斷軌，但台鐵竟然未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車連續通過斷軌處，簡直是拿乘客的人命開玩笑！今年的2月23日，台鐵台東海端火車站發生電力維修工程車撞上道班工人的意外，造成1人受傷、2人死亡，這起事故的調查報告都還未出爐，竟又發生清水段事故。

台鐵悲劇不斷，豈全是意外？交通部缺乏風險管理、對沉痾得過且過，正是台鐵問題始終無法得到真正解決的核心，簡言之，交通主管單位領導無方是關鍵。

蔡政府的前瞻建設中，交通建設投入了幾千億預算，但是跟道路安全相關的預算卻只占了極少的比例，這個情況就跟前瞻建設中2500億元治水預算裡，執行率最高的是各地的「親水設施」如出一轍，這就是為什麼政府治水治了半天，民眾還是得承受缺水之苦；交通建設熱鬧繁多，但安全的路卻仍遙遙無期。

所以，單單林佳龍下台是不夠的，因為，只會做表面功夫、無心深入進行長遠畫的蔡政府，正是台灣最大的風險。（作者為作家）