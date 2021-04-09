台灣民主化浪潮從未退歇，而且不斷精進，尤其是蔡英文政府上台後，打破過去許多政治常軌，實施富有台灣（民進黨）特色的民主，而且持續推陳出新，最近還致力改寫「責任政治」定義，將「台灣價值」推至新高。

太魯閣號出軌意外造成51死重大傷亡，交通部長林佳龍請辭，在野黨也要求行政院長蘇貞昌下台負責。不過，蘇貞昌不動如山，僅在行政院院會上致歉，展現了「堅守崗位負責任到底」的氣魄，委實讓人敬佩。

怎麼說改寫「責任政治」定義呢？先看過去幾任總統例子：蔣經國總統任內，1977年因蘇澳港沉船事件，32名師生遇難，時任教育部長蔣彥士請辭。1983年豐原高中禮堂倒塌事故，26人身亡，時任台灣省教育廳長黃昆輝請辭。

2000年，陳水扁總統任內，發生4名農民因救援不及被沖走溺斃的八掌溪事件，時任行政院長唐飛欲辭職負責，後來由時任副閣揆游錫堃扛責走人。

馬英九總統任內，2009年8月莫拉克風災，小林村滅村，死傷逾600人，時任行政院長劉兆玄毅然決然辭職下台。當時劉兆玄說了句：「死這麼多國人，我心不安。」

這些過去的政務官，都為人命扛責下台，民進黨籍的陳水扁總統任內亦無不同。這是從前台灣人對「責任政治」跨黨派的定義。但是蔡英文掌民進黨後，決心實踐更有「台灣價值」的民主政治，因此開始有了不一樣的思維與作法。

2014年7月31日高雄氣爆事件，造成32人人死亡、300多人受傷，市長陳菊卻全身而退，被怪罪的是前市長吳敦義，而扛責的則是公務員出身的副市長吳宏謀。當時準備選總統的蔡英文對此不置一詞，顯然已有改革「責任政治」決心。

2018年10月21日普悠瑪號翻覆，造成18死215傷，當時的行政院長賴清德沒有為此辭職，而是在一個月後為了地方選舉失利下台。當時蔡英文總統的談話，兩年多後被網友翻出比對，跟此次太魯閣號事故幾乎一樣，也展現「不動如山」的氣魄。而賴清德對出人命不會辭職，黨選輸了要辭職，可見黨的位階比較高。

值得關注的是，網路媒體報導引述政務委員張景森談話，指出普悠瑪號事件後，內閣對於「吃力不討好」的台鐵改革，「顧慮比較多」，當時交通部將「台鐵總體檢報告」簽上去，「上面沒有核」，直指行政院無主導推動台鐵改革氣氛。蘇貞昌還怒嗆「有人帶風向」。

網路上整理，陳水扁執政8年台鐵重大事故共7起，共造成35死337傷；馬英九執政8年4起，共造成7死154傷；蔡英文執政5年共4起，共造成70死441傷。很顯然蔡英文任內，台鐵的改革出了問題，以致問題頻傳，但是這樣的質疑，並不符合蔡英文時代的「台灣價值」。

是這樣的，老夫先前提過，蔡英文運用美國為首的「反中」氛圍，討好了類似時代雜誌、自由之家這些高舉所謂「美國價值」的單位，因此這些老美對蔡政府關閉中天電視台、查水表等侵害言論自由舉措視而不見。只要「反中」，在台灣實施「不自由的民主」都可以，改寫「責任政治」定義算什麼？

許多人質疑，蘇貞昌2019年初就擔任院長了，兩年過去，台鐵沒有改，他都不用負責嗎？老夫代為回答：當然不用！如果蔡總統都可以「一稿兩用」，接閣揆後唯蔡英文命是從的蘇貞昌，當然更不用負責。劉兆玄說「我心不安」，蘇貞昌則更富「台灣價值」，這樣的蘇貞昌，當然非留不可。（作者為政治評論者）