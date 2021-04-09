台鐵太魯閣號事故造成50死、218人受傷慘劇，從總統蔡英文到行政院長蘇貞昌都高喊要「改革台鐵」。民眾或許還記得，2年半前發生普悠瑪事故時，當時的行政院長賴清德也喊出要改革台鐵，其成果如今大家都看到了！改革不能喊假的，必須面對真相。整治台鐵沉痾積弊，唯有啟動財務改革，以財改推動企業改造。

財務改革應優先於公司化

從微觀角度看，這場悲劇是意外事故，沒有任何人能預測到一台工程車會突然掉落軌道，才會導致悲劇；但從巨觀角度，悲劇的「種子」早已埋下，台鐵長期虧損、無法吸引優秀人才，老舊單位管理鬆散、得過且過、毫無風險觀念。就如當年普悠瑪事故後，外界赫然發現台鐵為降低成本，列車只由1名司機負責，發生事故後才趕忙增為2人負責。這次太魯閣號事故則讓外界看到台鐵對工地管理不當、鐵道安全維護不周、工程費過低等問題。

某個角度而言，這一切問題的根源，可歸因為台鐵財務結構惡化。俗話說「皇帝不差餓兵」，一家數十年來每年虧損20多憶元、累積負債4144億元，未來前景與「錢景」同樣無望、幾無可能創造盈餘為員工加薪的單位，對外界有多少吸引力？內部士氣能多高昂？因此，改革台鐵的第一步一定是要進行徹底的財務改革，而且財改優先於公司化，如果沒有財改，公司化意義也不大。

外界多認為台鐵「虧損累累」、難以救治，但如果仔細分析，情況未必如此。過去幾年台鐵每年虧損金額大致在25億元上下，今年預估虧損可能擴大到32億元，坦白說，這個金額絕非無法彌平解決。

首先，台鐵擁有的帳面資產價值高達7800多億元，擁有許多都市的菁華土地，但卻苦於經營虧損，頗有「坐在金山上乞討」的味道。

台鐵年營收約250億元上下，來自本業的收入大概在180億元多，近年積極活化資產、增加業外收入，從6年前的30億左右增加到去年的近50億元。但實際上台鐵的票價因「政治因素」凍漲26年，這段期間消費者物價指數上漲超過3成。政府不必讓票價足額反應，只要調漲2成，就可增加36億元的收入。基本經濟學告訴我們，價格調高會減少需求，旅客會因漲價而減少。但鑑於原本台鐵的票價就已非常低廉，且多數需求屬剛性需求，因此可預期旅客減少的幅度很低。只要官員拿掉不必要的政治考量讓台鐵合理漲價，年度虧損問題幾乎就解決了。

改革台鐵財務結構有方法

除了先讓年度營運創造盈餘外，也必須同時解決台鐵深層的財務問題。一個是4000多億的負債問題，另一個是退休員工退休金的問題。前者有幾種方案可以考慮，一個是效法金融界處理銀行呆帳方式，切割「好銀行」與「壞銀行」，把呆帳連同台鐵與營運無關的資產一起切割出去，再由專業者逐漸處理消化；另一個是在公司化時從新公司剝離，直接就由政府以分年編列方式彌補。

至於員工退休金的負擔，外界的說法是台鐵人事費用就占營收的9成，因此難以為繼，這種說法雖有偏誤但不全錯。精確地講是人事費占本業收入的9成，人事費這麼高，原因就是要負擔退休員工的退休金。坦白說，沒有任何企業有能力負擔。當年美國三大汽車公司日薄西山，也與負擔過多退休金有關。以通用而言，金融海嘯發生時，有26萬員工，但要負擔退休金的退休員工竟高達50萬人，只拿錢不做事的人數遠超過做事的人，企業不垮才怪，台鐵情況雷同。

退休金問題一定要處理，台鐵是公務機關，承擔政策責任，政府不能比照當年美國通用，藉破產名義大減甚至取消退休金，但台鐵要重新出發，公司化勢必要與員工退休金負擔切割，直接的方式當然是政府承擔，但恐怕涉及公平問題，要在兩者之間取其平衡點。如何解決與拿捏，政府必須有所抉擇。

民眾早已厭煩空話，要的是行動。蔡英文總統說普悠瑪事故後「台鐵改革的144項建議，經過2年時間，已經處理了109項」，這種官式文章，只是讓官僚自我安慰用罷了，於台鐵改革毫無關係。蔡政府若想避免台鐵下一場悲劇，就得從改革台鐵的財改結構出發，走向公司化與企業改造。