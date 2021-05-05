義警餐會遭黑衣人砸蟑螂，市警局副局長、中山分局長下午前往北市議會說明。(戴志揚翻攝)

造反了？還有沒有王法？在700位包括各級民代、兩直轄市警長、媒體記者在內的賓客面前潑撒蟑螂，簡直是無法無天，視公權力於無物，這種場面連周星馳電影裡都沒見過，卻活生生在台北市公開上映。

都說流氓怕警察、警察怕議員、議員怕記者，現在潑蟑螂的人連警察、議員、記者都沒擺在眼裡，可見這流氓的輩分甚高，背後有人罩他。

為什麼要罩他，或許是怕他、也或許是想利用他，終於尾大不掉，讓他愈發的無法無天，今天他敢撒小強、明天就敢甩斧頭、後天放炸彈都有可能。

草莽不是壞事，但草莽絕對治不了國，蔣介石當年跟黑道也走得很近，甚至還加入青幫，與上海灘「三大亨」黃金榮、杜月笙、張嘯林過從甚密，之後杜月笙還成了上海皇帝，是蔣的最大幕後支持者。青幫出錢出力助蔣東征北伐，也幫蔣清剿共黨，可謂居功厥偉，可是蔣得到天下後並未重用三人，連小蔣在上海打老虎都抓了杜月笙的兒子，｢上海皇帝｣遁居香港長嘆曰：｢政治人物把我們當夜壺，用過了就丟｣。

有人就拿這話批評蔣氏父子的無情，把黑道當工具人，其實從大方面來說，打天下或許必須靠些換帖兄弟，漢太祖劉邦及明太祖朱元璋不都如此？但治天下卻須考慮周詳，仰仗各方人才。但現在的蔡政府不是，能供其利用者就容許在臥榻之側安睡，還給個國策顧問殊榮。黑道就是黑道，草莽就是草莽，一旦羽翼豐厚，便再也控制不了這些驕兵悍將。

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