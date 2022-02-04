農曆新年長假，有志上位的政治人物，不會錯過失機會和民眾拜年兼宣傳。副總統賴清德自從四項公投與立委補選拉起人氣後，繼續透過外訪宏都拉斯拉抬人氣，年假期間更是動作頻頻，開始做自己的網路圖卡。民進黨黨內初選也開始有參選人掛起與賴清德合體看板，希望拉抬聲勢。

賴清德有志於總統大位，眾人皆知，只是上次倉促起事，栽在掌握黨政大權的蔡英文手上，吞下人生第一場敗仗。賴清德貴為副總統，但形同就近看管，英系人物也都是視賴清德為眼中釘。但隨著蔡英文第二屆執政逐漸浮現的各種問題，及蔡英文逐漸往李登輝路線傾斜的狀況，與蔡英文有距離的賴清德就成為民進黨不滿蔡英文的出口。

面對即將到來的縣市長與總統初選，賴清德自然躊躇志滿，準備組團隊打仗，政壇的復仇者聯盟即將形成。但賴清德操之過急，來自蔡英文的圍剿風險也會加大。賴清德能夠投入助選、出訪外國，都還是要仰賴蔡英文的給予，畢竟副總統沒有職權，要總統授予才有權力，蔡英文也可以不給。

賴清德並沒有組成一個可以應付全國政局的幕僚團，在面對英系的反撲時就顯得脆弱，人才不足的問題在上次總統大選初選已經展露無疑，現在有意靠攏賴清德的復仇者聯盟，能否應對英系反撲也是一個問題。

如果賴清德能夠突圍直登大位，將會是中華民國憲政史上副總統透過直選接棒的第一人，值得觀察。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※