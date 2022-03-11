NCC到底怎麼了？自從NCC主委陳耀祥上任以來，與電視頻道相關的爭議就特別多。繼2020年底中天新聞台下架案後，緊接著是華視上架52台，NCC不斷地對各家系統台提出的頻道遞補案有不同的「指導意見」。

無獨有偶，2021年是許多新聞台的「期中評鑑」，3年一次的審查結果將作為下次換照的參考依據，包括三立新聞台、東森新聞台、TVBS新聞台、TVBS、年代新聞台、壹電視新聞台與民視新聞台共7家新聞台都在審查對象之列。其中，年代新聞台、壹電視新聞台甫於近日通過審查，其他新聞台都在「續行審議」階段，更傳出有電視台因政黨立場被刻意刁難的傳聞。

而今年，NCC仍從制高點來「監理」52台的上架作業，華視體質欠佳，相關設備及人員還在補強當中，NCC卻也不置可否，但相較之下，可圈可點的台視要遞補52台，NCC則以「要求補件」跟「續行審議」的行政流程讓上架規畫面臨卡關，可能推遲至4或5月方能審理。

可是，歷經送件、補件、撤件重送、再行補件等繁瑣程序的鏡電視新聞台，卻於2月拿到近10年來第1個有線電視新聞頻道執照。順利取得執照並已在網路試播的鏡電視台，卻在日前爆出董事長人選異動的爭議。對NCC來說，新聞台高層人士的「適格性」是在審議時極受重視的一個環節，但鏡電視卻在取得執照的1個月後迅速更換董事長，NCC若不「下重手」審查，恐難杜絕外界悠悠之口，鏡電視能否如期在5月順利開台，也成了未知數。

儘管台灣有線電視訂戶數快速下跌，但想要讓頻道落地的業者依舊絡繹不絕。原為海外頻道的中天亞洲台向NCC申請變更為境內頻道，因頻道節目內容與營運計畫書不符，已在日前遭NCC否准。而去年9月，東森旗下的3個境外衛星頻道《東森亞洲衛視台》、《東森亞洲幼幼台》、《東森亞洲新聞台》也想申請落地，同樣因為節目內容及相關營運計畫不符合境內規定而被NCC駁回。

的確，NCC對境內頻道的要求高、管制強度也高，對海外頻道與境外頻道的管制強度相對較低，且根據「衛星廣播電視節目供應者申請變更營運計畫作業要點」規定，境外與境內頻道不得相互變更，若海外或境外頻道想要規避限制來直接申請落地，可能性是微乎其微，相繼否准的原因並非外界認為的NCC有雙重標準。

然而，真正有雙重標準的是前述那些頻道爭議的審理過程中，NCC在審議與排案的行政程序不透明，導致頻道業者面對審理過程的各項補件要求，都只能配合辦理，看NCC何時願意排案。就算先補件，也不一定能夠先排案，但業者不想坐以待斃，就只能盡力配合。台視眼睜睜地看著華視先上架，卻也只能暫時坐冷板凳；而TVBS的期中評鑑因「特定人物」被延宕未決，也只能先看著其他政治色彩更為明顯的新聞台通過審查。

如果NCC秉持公平公正原則，且遵守行政程序透明化的既定規範，或許就不會有這麼多的頻道爭議，讓人質疑是否有雙重標準的可能。NCC已經不是第一次承受「獨立機關不獨立」的質疑聲浪，下周一NCC主委陳耀祥也因此要到立法院備詢，對鏡電視新聞台的人事爭議及媒體審照制度進行專案報告，期待主委能對外界正式交代，讓外界也能了解NCC的排案原則與行政透明到底在哪裡。（作者為國家政策研究基金會永續發展組副研究員）