國際關係學表示，外交是內政的延伸，從而美國霸權的衰退必然對外交產生重要影響，甚而導致在國際社會和台灣間的諸多疑美論。究其美國國力的衰退，約有三大現象：

一、經濟的問題：根據美國國債鐘的即時資料，截至2023年2月26日，美國的國內公共債務為28.7兆美元，而總債務則為31兆5000億美元左右。尤有甚者，美國財長葉倫甚至喊出51兆美元國債的驚天上限。

二、國際戰略的問題：根據研究在2006年對波斯灣戰爭的美國軍費就高達3兆美元，直追美國為第二次世界大戰付出的代價3兆1000億美元。

三、國內的問題：美國國內問題重重，數不勝數，重創美國國力，約有以下數點：其一，政治紊亂。其二，美國社會的貧富差距：根據研究，美國過去35年經濟的成長所得，絕大部分被最頂層的富人和資本家所擁有，中下階層人民所得甚少。其三，美國毒品的氾濫：吸毒人數約佔全球的12%，是其人口佔全球比例的3倍。其四，槍枝的氾濫：美國槍枝氾濫導致社會動盪和不穩定，早為美國人民詬病，世人也為之側目。根據研究美國人民所擁有的槍枝數目，竟然多過於美軍，實在令人咋舌。

內政的興衰必然影響外交，簡言之，內政興則外交強，內政衰則外交亂。現階段由於內政不修，導致美國外交的混亂，則展現如下：

一、就美元帝國受到挑戰：截至2021年為止，全球有53國家，約占總數四分之一的國家，已公開宣告採行「去美元化」政策，主要改採以人民幣或歐元的「本幣互換」，或是「本幣結算」方式進行「去美元化」。

二、美國向其盟國索取軍費：美國公開對其盟國索取軍費。最後，造成南韓於2019年，同意支付美國8億美元（約300億台幣）的軍費。不只是南韓，日本、德國、北約等必須付費給美國，無一倖免。

三、美國在全球氣候公約的反覆態度：美國在環境保護方面的政策，根本不利於國際社會對其認可，加上退出《巴黎氣候協議》等行動，更是進一步削弱了美國在國際事務中的影響力。

台灣社會最近以來的「疑美論」，主要是建構在三項事實的基礎上：

一，美國公開將被喻為台灣的「護國神山」台積電，粗暴地轉變為美積電，從而搬走最先進的製程，掏空台灣，帶走台積電最頂尖的工程師約1200名，再陸續會挖走3000名工程師。至此，台灣人對外整天高喊台灣主體性，完全徹底幻滅。

二，美國準備把台灣人民推向戰場，並把台灣改造成刺蝟，甚至是如鱷魚潭般的「戰略陷阱」。

三，毁滅台灣計畫，在2021年11月由《美國陸軍戰爭學院季刊：參數》，發表一篇文章名為〈破碎的巢穴：阻止中國入侵台灣〉。這篇文章的內文，顯然不但已在台灣民間和朝野之間引爆爭議，而且它更強化了台灣社會疑美論的正當性。

總之，自從20世紀以來，美國在國際外交上，憑藉美元、美軍與科技的強大實力，乃執全球外交之牛耳，至21世紀初，仍然居世界領導地位。可是在進入21世紀20年代後，由於美國整體國力的衰落，從而負面影響全球外交主宰能力，再進而引發包括台灣在內，國際間的「疑美論」，已成為不爭的事實。

（作者為嘉義大學應用歷史系教授）

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