國防部日前公布2023年最新版《全民國防應變手冊》，比起去年23頁的舊版，47頁的新版頁數加倍、內容擴增，但仍充斥錯誤資訊且與現實落差甚大，實用價值極低，外界一片罵聲。

2022年4月，國防部發布23頁的《全民國防手冊範本》，作為全民戰時指引，不料因內容被普遍認為不符合戰時情況、資訊密度不足等缺失，慘遭海量負評，當時國防部承諾會改進推出新版，不料今年的版本照樣笑話一籮筐。

例如，今年新增的「敵我識別」篇章，以國軍和共軍的不同制服作為民眾區別的判斷標準，但民眾反應，在對方靠近到可以看清制服差異之前，會不會早就被一槍斃命了，哪來的機會可以辨認是敵是友？

更掉漆的是，手冊甫一發行就被發現共軍的軍服根本是錯的。對此，國防部竟說「謝謝指教」、「手冊本來就會滾動式修正」云云，毫無羞愧之意。蔡政府耗費大量公帑編著手冊卻提供了錯誤資訊，難道不知道可能會因此危及人民的生命安全？

去年範本中附上各種QR code，民眾要自行下載後再去尋找包括警政、停水、停電等各種公共服務，當時外界就質疑，戰時停電、停網，民眾要怎麼掃QR code？即使掃了，連得上網嗎？若戰時網路無法運作，民眾連防空避難地點的位置都找不到。

今年同樣的問題再來一次，更變本加厲的是，在今年手冊中的家庭必備物資，還出現了太陽能充電板，民眾問，要到哪取得太陽能板、取得之後又要如何使用？國防部還說手冊要發行英文版本，如此丟人現眼而又不食人間煙火的應變手冊還是藏拙為宜，別笑掉國際大牙才好！