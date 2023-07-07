2024總統大選幾乎確定為藍綠白三腳督，基本盤對賴清德有利，許多人四處奔走欲鞏固「非綠聯盟」之際，未獲國民黨提名的郭台銘動作頻頻，不但攪亂大選一池春水，更為「下架民進黨」主流民意平添變數，令選民感到焦慮甚至憤怒。

挺侯毀諾 愧對關公

5月17日國民黨確定徵召侯友宜參選2024總統時，郭台銘曾表示，侯友宜的民意支持度在國民黨內最穩固，也是國民黨最好的人選，由侯承擔更大的責任，是理所當然，他將會盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能的政府下架。

言猶在耳，郭台銘卻拋出一句「重回江湖」攪混藍營選情，國民黨出現挺郭立委、地方政治人物和中常委，揚言郭將參選到底，甚至放話「換侯」。換侯說搞得星期三中常會緊張異常，還有媒體將郭台銘納入2024總統人選民調，「四腳督」開始成為議題。距離大選剩不到7個月，國民黨人心如此浮動，甚至對立，無論是對總統還是對立委的選情，都十分不利。

郭台銘既然說過會支持侯友宜，就必須信守承諾。更進一步說，他多次強調自己是拜關公的人，關公是誠信忠義的典範，郭台銘既已追隨數十年，就該效法武聖，遵守江湖道義，否則他拿什麼臉自稱是關公弟子？而廣大尊奉關聖帝君的信眾更會瞧不起郭台銘這種毀棄承諾、破壞大局的人。2020大選，郭台銘已經食言過一次，若這次重蹈覆轍，絕對不可原諒。

其次，民調結果顯示，政黨輪替已成為2024大選的台灣共識，而代表民進黨參選的副總統賴清德，雖然目前民調第一，但是從趨勢看，他始終無法突破民進黨的基本盤，略高於3成5左右就再也上不去，顯示台灣選民反對賴清德當選；或者更準確地說，不願意看到民進黨繼續執政的力量很大，而且非常堅定。如果在野陣營願意合作，打贏2024的機會相當高。

就藍白合作來說，柯文哲個人民調高，但民眾黨勢單力薄，連柯文哲自己都坦承，找不到人來選區域立委；侯友宜民調尚不理想，但國民黨組織完整、人才濟濟，特別是這次都會區的立委人選戰力強勁，藍白截長補短，確實存在不錯的機會，若能維持不過度交惡的競選模式，自然可以保留日後合作的彈性與空間。

助賴上位 親痛仇快

郭台銘若投入大選，勢必破壞已隱隱然成形的藍白合機會，更是斷送了在野合作下架民進黨的可能，這就等於是保送賴清德當選了。

一旦2024賴清德選上總統，那絕不只是民進黨繼續執政，而是宣告中華民國進入危急存亡之秋、宣告台海陷入兵凶戰危，眾所皆知，賴清德是固執的台獨信仰者，儘管為了這次選舉，刻意不把台獨掛在嘴上，然而，一旦權力到手，真面目必顯露無疑。

事實上，身為民進黨黨主席的賴清德從未表示過有可能、有考慮廢止台獨黨綱。他投書《華爾街日報》提出保衛兩岸和平「四大支柱」政見，強調全力強化國防嚇阻力以及與民主夥伴合作等，完全未見任何促進和平的努力。賴清德還提到「維護兩岸現狀」，蔡英文執政7年多以來，兩岸的現狀是官方不溝通也不交流，甚至民進黨一再催化台灣社會反中仇中的氣氛，賴清德要維持的是這種現狀嗎？這樣的兩岸關係是人民所期待、所樂見的嗎？如果郭台銘參選，讓賴清德輕易當選，就會出現這樣的局面。

政黨輪替是2024大選唯一目標，郭台銘參選會讓這個目標化為幻影。他是生意人，當知道自己執意參選也根本選不上，還會對個人的歷史地位、對中華民國的未來、對2024大選的結果、對兩岸和平，造成嚴重的傷害，郭台銘承擔得起嗎？執意參選，勢將讓郭台銘成為親痛仇快的歷史罪人，旁觀者別再拱火、起鬨，早日讓大選回歸「下架民進黨」主軸。