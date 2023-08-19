4個月前，基隆文化局宣稱，基隆市區通往中正公園半山腰主普壇的「基隆塔」即將完工，市府美化主普壇，配合中元祭慶典，迎接疫後觀光客商機。不料，昨天，基隆市議員前往這座林右昌最得意的政績工程會勘時，赫然發現，這座塔，施工粗糙，每年單單水電費就要花費800萬元，啟用後，估計每年營運費用將高達2200萬元。議員擔心，「基隆塔」將成「錢坑塔」!

早在2022年10月，市議員陳仲薇和王醒之就曾質疑豎梯尚未完工，林右昌為何要急急忙忙地編列相關水電及營運費用。而林右昌先前說要透過委外營運支應相關營運成本，拖延幾年，也都未對外說清楚委外營運相關規畫。當時，林右昌還保證11月便可完工，年底試營運。2022年11月24日，蔡英文在林右昌和蔡適應的陪同下，視察這座67米高，串連山海城的基隆新地標，大大地誇獎林右昌。誰知，8個多月後的今天，基隆塔不但還未驗收，連相關的委外營運計畫、財務預測都付之闕如！

18日會勘中，國民黨議員藍敏煌埋怨，林右昌當初沒講清楚基隆塔維運經費，如果大家真的知道那麼燒錢，就不會同意通過預算。奇怪，嚴格審查預算不都是市議員的職責嗎？為什麼林右昌在國民黨占多數的議會提出本案時，市議會皆大歡喜地通過？如今財政窟窿浮現，才來當事後諸葛；基隆塔標案究竟是怎麼通過的，謝國樑不應該查清楚嗎？其中有無弊端，檢調要不要追責呢？

說穿了，基隆塔不過就是一座67米高的透明電梯，然而，又有幾人願意花錢搭電梯到中正公園上方去鳥瞰破舊的基隆市容呢?基隆塔，大而不當，就不知圖利了誰？

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