美國總統拜登在白宮會見大陸外交部長王毅，幾乎可以確定APEC拜習會將如期舉行，也為美中關係「止跌回穩、積極勢頭」定調。美國國務卿布林肯6月訪中，曾獲習近平接見，但習近平缺席9月二十國集團（G20）峰會，中國大陸對外關係走向撲朔迷離，第二次「拜習會」是否舉行也充滿變數。觀察習近平近期強勢主導外交攻勢，可發現大陸對外關係方向逐漸明朗，美中關係進入調整關鍵時刻。

鞏固中美關係 重要目標

習近平6月以來，曾先後接見微軟創辦人蓋茲、國務卿布林肯、前國務卿季辛吉，近期更接見參院多數黨領袖舒默等6位跨黨派參議員，及加州州長紐松所率領的訪問團。這5批美國人背景各有不同，每次會面都傳達不同的訊息，但其中舒默與紐松兩團格外具有意義。

舒默對中共人權紀錄一向不假辭色，也是《晶片與科學法》重要推手之一；紐松被視為民主黨新一代領袖，是2028年總統大選熱門人物，他對中國也有許多批評。習近平願意與他們面對面溝通，並不避諱觸及人權、台灣等敏感問題，就是要形塑中國在美國及國際社會的新形象，許多外媒解讀，習近平發動「魅力外交」攻勢，希望為拜習會營造有利條件。

以更高層的國際政治現狀與戰略分析，烏克蘭戰爭沒有停戰跡象，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發50年來最大戰亂，拜登希望逐漸撤出中東地區，專注於美中戰略競爭的策略，陷入進退失據局面，讓飽受美國圍堵之困的中國找到突破口。另一方面，中國大陸走自己的路，強化與全球南方國家的連結。

習近平18日在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇宣布，大陸將全面取消製造業領域外資准入限制措施，遠超過加入世界貿易組織（WTO）時所做的承諾，其目的除了要反制美國的層層限制外，更要彰顯身為世界強權的實力與責任。

處理好中美關係是習近平當前重要戰術目標，習近平堅持一貫的「相互尊重、和平共處、合作共贏」中美關係三原則，一方面向美國傳遞橄欖枝，同時展現戰略定力與自信。習近平在接見舒默時表示，有一千個理由要把中美關係搞好，面對面交流是無可替代的。新華社解讀，習近平是以「珍惜、匯聚、潛力」作為美中關係的關鍵詞，象徵習近平對美中關係展現的樂觀積極態度，並對第二次拜習會有很高的期望。

民進黨仍反中 背道而馳

美中之間仍存在多重歧見，兩國最近相互指責對方在東海及南海「不安全、不專業」的軍機、軍艦干擾行為；美方強調無意與中共經濟「脫鉤」只是要「降低風險」，但對中方的高科技限縮措施更嚴厲；對於俄烏戰爭與以巴衝突，雙方立場迥異。但在透過持續不斷的高層溝通，雙方應可正確掌握對方的國家利益、目標，及彼此底線，在激烈競爭中，雙方仍可尋求合作的可能性。

台灣問題一向是美中關係最敏感、棘手的議題，在過去重要會談中，中方一定強調，台灣問題是美中關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線，但最近雙邊高層對話中，台灣問題並未出現針鋒相對場面，代表雙方對台灣問題的分歧已逐漸磨合，美台關係的空間將趨於緊縮。

相形之下，兩岸之間沒有溝通對話的管道，兩岸關係陷入僵局，加上民進黨意識形態操作下，大陸對台敵意不斷上升，與美中關係發展背道而馳。大陸在「融統」大原則下，頻頻拋出惠台利多措施，如《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》、福建示範區共22條新政等，以訴諸對人性、文明的共同訴求，克服兩岸交流溝通管道關閉的人為障礙，提升兩岸人民間的共同利益，這也是大勢所趨。

美中關係與新世界秩序處於歷史性的拐點，醞釀重大轉變，也是國際社會樂見的發展，卻對台灣是個嚴重警訊，充分暴露民進黨政府為了維護政權，還在操作反中、仇中，台灣已與現實世界脫節，甚至侵蝕美國對台灣的信心與承諾。