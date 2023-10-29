哈瑪斯突襲以色列，以色列報復回擊，在加薩走廊死傷無數後，美國總統拜登終於發表談話，支持以巴「兩國方案」，這可給獨派份子作為借鏡。要台灣獨立，就要像巴勒斯坦那樣，台灣人的死傷讓歐美看不下去，才有成功的可能。

那麼，誰是台灣的哈瑪斯，誰在蓄意製造兩岸的衝突，認為戰爭可以作為台獨的觸發？那大概就是賴清德、游錫堃、曹興誠之流。曹興誠公然表示兩岸「晚打不如早打」，不要等到對岸準備好了再打；游錫堃說台灣有飛彈，你打我台北我打你上海，而賴清德則要當一個「務實的台獨工作者」，要制憲正名，要法理台獨，民進黨說要讓國軍「戰到一兵一卒」。

難怪國軍留營率低落，編現比快跌破八成，有這種要將士去死的政府，那個部屬願意為這種長官賣命？事實上用膝蓋想也知道，巴勒斯坦絕大多數人也不支持哈瑪斯的手段，但少數的極端主義分子可以綁架大多數人，當哈瑪斯攻擊以色列之後，其他巴勒斯坦人就沒有選擇地必須承受報復；同樣的，未來若台灣的哈瑪斯也真如游錫堃所說，用飛彈去攻擊大陸，其他台灣人也只能跟著陪葬。

因此如果以巴戰爭可以給台灣什麼教訓，就是應該要切割賴清德、游錫堃、曹興誠這些極端主義者。1993年，以色列總理拉賓與巴勒斯坦領導人阿拉法特簽署《奧斯陸和平協議》，結果這位試圖結束以巴對立的總理，卻被自己的同胞刺殺。和平派的結局往往會如此悲慘，就如同民進黨經常貼的標籤，和平就是退讓，就是下跪，就是賣國。

然而和平有再多阻力，身為一位政治人物還是要追求和平。要喊打喊殺一點都不難，反正大難臨頭還可以到美國尋求政治庇護；但一位和平派，過程中可能會是屈辱的，只有心裡的平靜，可以作為依靠。

（作者為桃園市議員）

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