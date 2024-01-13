國民黨再次輸掉這次大選，國民黨的失敗完全是預料中事，我們的國號叫中華民國，創立中華民國這個黨是中國國民黨。台灣曾經是保留中國文化最好的地區，而今天台灣居然有將近70%的選民不承認自己是中國人。但是一直到今天，台灣還是一個標準的華人社會，我們的風俗、習慣我們的價值觀，我們的邏輯思維還是中國人的，可是居然有70%以上的選民不承認是中國人，這是多麼嚴重的事情。

民進黨用了20多年的時間，用造謠抹黑、用教科書簒改歴史，用各種行政資源給年輕人洗腦。年輕人不承認自己是中國人的大前提是，他們看不起中國人，他們告訴台灣的年輕人，中國人是封建老大的墮落民族；而台灣人是新興民族。因為他們有原住民血統，原住民血統比中國人優秀。台灣脫離母體幾百年，台灣也發展出獨立的文化，他們稱之謂台灣文化，台灣文化比封建老舊的中國文化優秀。所以他們鄙視中國文化，他們恥於做中國人。

當然，這些論述非常荒謬，這些論述是靠大量的曲解歷史，甚至偽造文書建構起來的。這種情況持續了20多年之久。國民黨居然對這個現象不聞不問，不予理會。馬英九執政8年，全面推動民進黨的文教政策，所以文教主管皆用民進黨人士。快速幫助民進黨完成去中國化。現在台灣的問題已經升級到兩個民族之間的鬥爭，台灣的新興民族目標不僅是執政，而是要消滅台灣的中國人。

他們認為台灣的中國人堅持的中國文化、三民主義是垃圾，他們認為台灣藍營的中國人必然會勾結大陸賣台。

國民黨面臨的這種局面一切政治操作都是徒勞。民進黨的政治人物對貪污腐敗、性醜聞基本免疫，他們的選民根本不在意這些。只要能消滅藍營，他們會容忍他們的政治人物腐敗。

國民黨迄今也不知道民進黨的論述是成千上萬個謊言堆積起來的，謊言是經不起辯證、經不起推敲的，可是國民黨過去對民進黨的論述似乎十分敬畏，連挑戰的膽量都沒有，甚至於某種程度的肯定。可是我們要相信，民進黨的論述是沙灘上的大廈，是可以推倒的，今天面臨這個局面國民黨只有一條路可走，那就是要頃全黨之力拆穿民進黨的謊言，光復中華文化，讓台灣的年輕人願意做一個驕傲的中國人。

恥於做中國人是台灣一切問題的根源，台灣人願意做中國人也是唯一的解藥。大多數的台灣人像過去一樣認為我是台灣人、也是中國人，所有的問題都可以迎刃而解，即使兩岸的問題也會漸入佳境。

國民黨除了這條路之外無路可走。不要再幻想民進黨天怒人怨，他就會垮台，也不要迷信什麼政治操作或者藍白合可以取得勝利。今天在綠大於藍的狀況之下，一切的手段、思維都是徒勞無功的，唯有腳踏實地的從思想、從文化角度擁抱年輕人、關心年輕人。只有讓他們覺悟到他們過去是被民進黨欺騙了，只有讓台灣回到一個以中國文化為基礎的正常社會，國民黨才有再度執政的可能。

國民黨身負在台灣光復中華文化，及兩岸和平發展的責任，絕不可以恢心喪志，必須振作精神堅持屢敗屢戰，不下架民進黨，絕不休止。

（作者為歷史研究者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※