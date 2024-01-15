2024總統大選勝負結果，最後由賴清德勝出，而候友宜和柯文哲的得票數相加，也印證了確實有6成的民意，內心確實希望能夠下架民進黨，實現政黨輪替，可惜藍白合最後卻敗在各有私心的盤算而宣告破局，導致鷸蚌相爭，賴清德坐收漁翁得利。

然而，即使民進黨的賴蕭配最後問鼎凱達格蘭大道，但在國會議員的選舉，卻是呈現下降之勢。桃園和台中多名現任的立委，均被藍軍攻克取代，綠軍國會過半的政治圖謀，轉眼間榮景不在，未來，立法院若是藍白合，賴清德可能會面臨朝小野大的局面，難以施展施政節奏。藍白合作的國會力量，必然會主打高端採購的解密和民進黨非核家園的能源政策神主牌，以及勞保年金改革的迫在眉睫，對內政治理的強力監督，恐怕會讓賴清德遇到不小的挑戰。

賴清德過去台獨金孫的立場鮮明，雖然他已表明將延續蔡英文的兩岸政策和路線前進，但美國對賴兩岸路線的疑慮未解，即使有蕭美琴這個戰貓在旁扮演煞車皮的角色存在，以賴清德的強硬個性和過往的政治主張來看，未來在美中台的外交治理，必然會高潮迭起，台海之間目前兵凶戰危的困局，恐怕短時間難以改變.連帶的會連動到農漁產品出口和農漁民的生活，賴清德的兩岸意識形態信仰，帶給他的後座力傷害，即將會動盪不安。北京當局和美國必將對賴清德520談話聽其言和觀其行。

賴清德如今是民進黨贏得最弱勢的總統，未來必需要謙卑，尊重不同的民意聲音，腳步踏實的帶領台灣的未來，否則，若是一意孤行的權力恣意濫用，甚至是和國會對抗，走回過去扁執政時期朝小野大的老路，輸的必然是賴清德的領導力和整個國家被撕裂的危局，導致逢賴必反的迴力鏢射向自己。

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