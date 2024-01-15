或許是因為賴清德在總統辯論會上一席「中華民國災難論」這番似口誤而非口誤的言論，竟讓美國迫不急待在選前就表示，選後將立即派出非正式的高級代表團訪台，也果不其然在選後隔日就抵達台灣。某種程度顯示出美方在選前就對賴清德的篤定當選心裡有數，因此非得透過隔日就來台灣如此高度政治性的動作，來給賴清德上一堂震撼教育的課程。

可憐如賴，一當選沒有任何風采可言，既沒有國會過半可以為執政壯膽張目，更要在選後的第一天就接受美國的壓制。而美國選後隔日就來的政治動作對台灣而言，像極了古代封建王朝的天朝作風，擺明就是要來「冊封」賴清德，用這種方式來對國際社會暗示承認賴當選的正當性。

遠在美國的拜登也沒閒著，當媒體問道台灣大選結局的看法時，拜登只短短的說了句：「不支持台獨」。這話當然不只是說給中國聽，更是說給賴清德聽。拜登這句「不支持台獨」聽在賴清德的耳中，想必有如像接到皇上口諭般的誠惶誠恐。畢竟，只有經過天朝皇帝冊封的藩屬國的國王，才有執政的正當性，對內對外才能行使統治權。

而對賴而言，這群美國天朝來的高級代表團，壓根就是現代版的欽差大臣，想必來者必然在密室中如同宣讀聖旨般，對賴一陣耳提面命，切莫偏離符合美國利益的治國教條；而賴除了壓低姿態回以謝主隆恩外，恐怕也是別無選擇。

想來可悲，賴清德貴為準總統，卻只能在台灣島內像台語俚語的「牛稠內鬥牛母」，成日批判中共、抹紅國民黨；而賴自己卻活成了最討厭的另一個自己，只有對美國俯首稱臣的選項。

此情此景，令人聯想到五代時期的石敬瑭，為了實現「晉獨」，向外國勢力的契丹請求派兵相助，更俯首稱臣向稱遼國皇帝為父皇帝，自稱為兒皇帝。

兒皇帝的千古罵名故事在前，不禁要問，對台灣而言，美國總統拜登是台灣的父總統嗎？而賴清德也該反問自己，美國人的兒總統能當嗎？（作者為自由撰稿者）

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