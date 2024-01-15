今年(2024)的1月13日適逢台灣的總統暨立法委員大選，筆者多位國外好友專程搭機返回台灣投票，筆者與返台的旅居海外朋友們餐敘時不禁感嘆，許多台灣人為了參與選舉，必須早早請假或暫時放下手邊的工作，守在電腦或手機前搶車／機票，對於在海外或外縣市工作／生活者實屬不便，其主因在於台灣尚未實行不在籍投票。依照我國「公職人員選舉罷免法」第17條，選舉人必須親領選票至戶籍地投票所投票，至多「投票所工作人員」若戶籍地及工作地在同一選舉區，並在同一直轄市、縣（市），則能適用「移轉投票」制於工作地進行投票。

不在籍投票的方式有許多種，最多國家（如美國、加拿大、日本、南韓等）採用的是「通訊投票」，海外公民或異地工作者，若經事先申請，會在投票期間內收到選票及信封，接著就必須在期限內圈選人選，並寄送至指定的選務部門，令人遺憾的是，台灣目前並沒有通訊投票制度。支持通訊投票者認為，推動通訊投票制度符合世界潮流，且投票乃公民最重要的參政機制，亦為實踐直接民主的主要途徑，為憲法所明文保障的基本權，因此，為保障人民的投票權益，並增加被選舉人的民主正當性，應當實施通訊投票制。反對通訊投票者則主張台灣目前受中國的威脅嚴重，尤其來往兩岸經商的台商眾多，難以確保來自中國的海外選票不被偽／變造，如《彭博社》(Bloomberg News)於今年1月10日即報導，台灣為了避免選舉被中國介入，始終堅持選民必須親自領選票前往投票所，即便全面實體投票將舉導致數萬名選民難以行使投票權，但為了確保選舉的公正性，仍不實行通訊投票。

筆者認為台灣無法凝聚實行通訊投票制的多數民意，主因在於人民不信任政府能公正地舉行選舉，也不相信民眾能抗拒誘惑獨立完成投票。不論是1977年發生的「中壢事件」，2016年台南市李全教議長賄選解職案，2019年南投縣第一選區縣議員賄選遞補案，2022年中選會禁止新冠確診者參與九合一地方大選，乃至2023年的台南市正副議長賄選案等，在在顯示實施近30年的地方及中央選舉，存有許多政府不彰、被選舉人行賄及選民受賄的情形，進而導致台灣人民對選舉制度的看法是「防弊優先」。若觀察台灣目前的選舉制度，除了嚴格控管選票的印製與配發的數量之外，當天投票完就必須直接開票，並開放民眾一起觀看開票過程，如此作法確實可讓舞弊機會降至最低，但背後卻是靠著犧牲大量旅居海外與外縣市人民的權益才達成。又剛好，通訊投票因為受限於郵務作業，會導致需花上更多時間來開票，無法達到「當天投、當天即開完票」的作法。有論者認為可在海外大使館或代表處設立投票所，一樣可落實當天投票、當天開票，但因為國外時區與台灣時區或有不同，可能導致開票時間出現落差，雖也有論者認為可全程錄影票匭封箱以避免舞弊，但萬一出現技術問題導致錄影突然中斷或燈光突然滅失等問題，又將導致質疑選舉公正的聲音四起，不論各方人士如何提出更好的解決方式，台灣民眾似乎仍堅持用「最傳統、成本最高」的全面戶籍地實體投票方式來實踐民主政治。

筆者認為，在不久的將來，台灣的民主政治越發成熟、民眾對選舉公正性的信心提高及對檢調司法勇於除弊的認知加深，以及防偽科技技術的提升與普及，或可考慮先試行「全國性公投通訊投票制」。若參考行政院曾提出的《公投不在籍投票法》草案，台灣可考慮先以全國性公投為標的試行通訊投票制，寄送公投票予海外旅居者，或在各縣市指定地點設立外縣市設籍者投票所，讓非在戶籍地者能參與投票。此外，若對旅居中國的通訊投票有疑慮，則可考慮暫不開放旅居中國者適用之，畢竟中國與台灣僅一海峽之隔，往返班機眾多且無時差，旅居中國者返回台灣直接參與選舉的機會較諸其它國家或地區高。

世界上並無完美的投票制度，但我們仍舊可以努力讓多數人都參與民主選舉，許多人受限於工作地點，以及長距離移動所需的時間與金錢成本，導致無法行使其公民投票權，進而可能使他們的聲音持續被社會排斥於外，而難以得到政治人物的重視。筆者相信，在不減損國人對於投票的信任、選舉也不會被不當介入的前提下，實施如通訊投票的不在籍投票制度，是一項必須被實踐以保障更多人民選舉權的投票制度。（作者為美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 法律碩士、律師高考及格）

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