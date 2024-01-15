國會龍頭之爭，擁有關鍵少數席次的民眾黨出招了，要有志競逐者對國會聽證調查制度、人事同意權審查、立委利益迴避規範及經費使用透明的4大承諾具體回應。這4項條件其實是立法院透明化的初步，趙少康立即呼應，並加碼要求陽光也應照進地方議會。

民眾黨團面對國會龍頭之爭率先出招。民眾黨能採取的政黨合作模式不外乎：一是綠白合作共推立法院正副院長；二是藍白合作，共推韓國瑜為院長，一起監督民進黨；三是3黨都不結盟。但民眾黨的新國會策略一如選前的利益導向，是以議題為導向的合作策略。在國會龍頭選舉上既不會開放競選，也未必與藍營合作。

民眾黨待價而沽、算盤打得很精，與國民黨合作只撈個副院長或召委毫無吸引力。如果民進黨拋個內閣首長位子當誘餌、甚或承諾2026年暗助黃珊珊競選台北市長，民眾黨團就眼睛發亮了。

民眾黨如果真要兌現柯文哲選前所說徹查弊案的承諾，首要強力監督的應是潛艦國造案，但這又觸動黃珊珊護兄的底線。說穿了，柯在競選後期不斷明示自己的「墨綠」色彩，嘴巴痛恨新潮流的貪腐，身體已誠實向民進黨搖尾巴。只是選舉才剛落幕，吃相太難看會對不起369萬選民的付託。

柯文哲已是台灣最大尾的政治變色龍，或許有人以為民眾黨如甘於綠營側翼，2028年柯就沒機會競逐大位？但從柯大選期間挾郭台銘耍弄國民黨，簽了藍白協議都可以有一籮筐理由翻桌，未來必然又會另有一套話術自圓其說。因此，國民黨如果還期待與民眾黨合作，恐怕得審慎，否則到頭來又是一場空！