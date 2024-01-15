立委選舉結果出爐，立法院政治生態重新洗牌，三黨不過半的格局確立，民眾黨成為影響大局的關鍵少數。由於僅距選戰結束不到3周，競爭氣氛一時難平，立法院開議首日的立院龍頭爭霸賽恐將成為總統大選延長賽。在理性上，藍綠白的合縱連橫雖然可有各種盤算，但在情感上，無可避免將延續選戰激情，內部雜音不斷；三黨在此役恐將繼續各自為政。

首先，綠白合作將使民眾黨人設崩盤。因為此次大選，「政黨輪替」一直是柯文哲對外宣稱的首要目標，該黨不分區立委當選人黃國昌更是成天與館長痛批民進黨與新潮流的貪腐；而黑柯的力量，則是從其參選第二任台北市長就開始一路糾纏，未曾停歇。如果民眾黨在本屆立法院的第一場大戲，就是與貪腐政權你儂我儂，與柯黑重修舊好，這無異打臉自己的參選正當性。

其次，藍白合作短期內同樣也困難重重。藍軍部分成員直指黃珊珊是藍白合破局的頭號戰犯，將無法下架民進黨與無法重返執政的責任歸咎於白營鷹派阻饒；對於選戰中黃指有人要她「挺侯換補選新北市長」之說更是耿耿於懷，選後若馬上要和頭號戰犯攜手同心，情緒上自然難以釋懷。

當然，對於只剩黨主席舞台的柯文哲而言，如何有效掌控8席不分區立委發揮戰力，關乎其領導威信。但同樣地，民眾黨不分區之中立場較綠的當選人，對韓國瑜根本投不下去，但與綠營合作吃過悶虧的柯文哲與黃國昌，應該也不願再次重蹈覆轍。民眾黨團採共識決的結果就是難以達成共識；沒有共識，只能投自己的人選，或是全員退出拒投，如此才能避免個別委員跑票。如果開放投票或開放進場，一旦出現跑票，柯主席的領導威信勢必受損。

15日黃國昌要藍綠先提出院長候選人，並宣布民眾黨的國會改革四大主張，其實就是在為民眾黨自提人選做鋪陳。因為單靠自己選不上，只能唱高調，然後站在道德制高點累積相罵本，繼續批判藍綠兩黨，繼續呼攏賭爛藍綠的選民支持。而且黃珊珊強調黨進黨出，不正是為了避免內部意見分歧，傷了柯主席的領導權威？

民眾黨團提出四項承諾，要角逐立法院正副院長的人選向社會報告，包括修法建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查，強化立委利益迴避規範，定期公布相關經費的使用等，其實在立法院根本是討論超過20年的老議題，過去國民黨、民進黨和其他政黨的提案比比皆是，只是這些內容涉及增強國會監督行政權的制衡武器，凡是執政的政黨都不樂見其成。

如今為繼續遮掩高端疫苗採購與其他弊案疑雲，民進黨同意上述修法的機會極低；但在野第一大黨的國民黨，為制衡執政黨，藍白合作修法機會大增，但即便如此，在選戰中最後堅持走自己路的民眾黨，真會在選後的第一役，又把自己推回藍白合的漩渦中？

為了凸顯自己存在的意義，回應支持者的感受，民眾黨在立法院的第一戰，既不能倒向綠，也不想偏向藍。而藍綠白短期將繼續延續著選戰的氛圍，只能走各自的路。合作，不是沒有可能，但不是現在！（作者為國家政策研究基金會副研究員）