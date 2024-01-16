傳出蔡壁如將接任台中市副市長，結果半天後又說不是她，到底這事情的原委如何不得而知，但從她說「壓力太大，可能會婉拒」，似乎盧秀燕曾經提出邀請，但她考慮民眾黨內的意見而拒絕了。

蔡壁如這次在台中選立委，把對手蔡其昌嚇出一身冷汗，因為蔡其昌上屆立委的得票率高達六成多，一開始根本不把她放在眼裡。當然，一部分必須歸功於台中的藍白合，以及盧秀燕拉抬了藍營整體台中選情，但蔡壁如很拚，也有不少斬獲，是不爭的事實。

蔡壁如選後馬上說，要留在台中發展，聽起來好像對台中很鍾情，其實，恐怕是因為，台北也沒有她的位置了！

柯文哲與蔡壁如關係生變，大概有三年了，民眾黨內外大家都知道，但原因為何就不足為外人道矣。就在蔡壁如被疏遠之後，來了黃珊珊，還有其他幕僚，最後又來了黃國昌，如今柯文哲身邊已有了雙黃，當然蔡壁如就更不可能回到柯文哲身邊了。

這是很可惜的事情！須知蔡壁如的學經歷與人設或許沒有雙黃光鮮亮麗，但她跟隨柯文哲多年，了解他的個性，既是秘書，也是保母，更是他的情緒穩定劑，可以為柯文哲隱缺揚優，讓他展現更好的自己，竟然柯文哲親雙黃而遠壁如！

雙黃跟柯文哲一樣，都是「離心型」的政治人物，單打獨鬥很厲害，但要跟人共事與合作，難上加難，柯文哲跟他們兜在一起，只會把自己的決策圈與政治路線弄得越走越窄。

反觀蔡壁如，她是「凝聚型」，不只可以穩定柯文哲的情緒，也可以穩定民眾黨的軍心，扮演類似教母的角色，這其實是民眾黨目前最欠缺的人物。

你看藍白合過程就很清楚，整個黨如此蹦蹦跳跳、毛毛躁躁，給人翻起翻倒的印象，而選舉結果也證明，他們犯了好多錯誤，弄了四年結果只是增加三席立委，其他什麼也沒有。

我講一點就好：為什麼主帥跟人談判協商，都還沒宣布結果，幕僚就在旁邊掉淚？幕僚應該喜怒不形於色，這是非常基本的工作倫理，民眾黨卻是反其道而行，其結果就是黨內哭成一片給大家看。

如果蔡壁如還在決策中心，可能就不會發生這樣的事了。我說過了，以目前這樣的幕僚組合，柯文哲四年後可能還會再犯同樣的錯誤。

接下來就要選舉立法院正副院長，大家原本猜測藍白合，國民黨推韓國瑜選院長，跟民眾黨交換雙黃當副院長，結果民眾黨選後馬上出手說，人選不重要，先做改革！然後就列了幾點改革要求，也說要看看藍綠推出什麼候選人。

我建議國民黨對這樣的要求，聽聽就好，不必馬上隨之起舞，因為，我跟你說，雙黃這類政治人物就是這樣，永遠都會發現別人有很大的問題，然後在那邊把小事情講成「太離譜」。

到底雙黃在這一局打什麼算盤，你不會知道；當然可以去問，但也未必能夠確定，因為他們就是翻起翻倒。我是建議，國民黨是否要推韓國瑜競選立法院長，可以再多加考慮，因為他確實是一個色彩比較強烈的人物。

其實，國民黨不妨仿照國外，或者台北市議會也做過，先在黨內進行國會議長人選的初選，由52位，加上無黨籍兩位黨友，投票決定自己的候選人，以民主方式產生，應該給外界的觀感會最好。

甚至，初選的時候，開放民眾黨的立委來投票嘛！候選人也可以藉此機會講講對他們國會改革訴求的回應。用民主方式產生國會議長候選人，也回應民眾黨的訴求，他們應該就比較不會跑票。

（作者為醫師）

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