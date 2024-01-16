賴清德勝選第一個上班日，大陸就有動作。太平洋島國諾魯政府宣布與中華民國斷交並承認中國大陸。同一時間，有軍事粉專發現，大陸2架軍用直升機以民航機ICAO代碼，現跡海峽中線東側空域。大陸「突擊式」的外交與軍事動作，意在警告賴清德不要踩台獨紅線。只是以賴清德固執的個性，面對大陸的壓力，究竟會退縮或勇往直前，讓人難以樂觀。誰能阻止賴清德暴衝，是老樹昏鴉的國民黨，或新出頭的白色小草，恐怕都很難寄望。

諾魯斷交 示警勿踩紅線

立院席次三黨不過半，未來政治中心轉向立法院，過去蔡英文利用完全執政優勢，對國民黨抄家滅族的做法，恐難復見，但前提是柯文哲不能倒向綠營。問題是藍白合破局之後，國民黨對白營頗有怨言，國民黨高層雖能壓抑對柯文哲的情緒，但藍營民代、基層與支持者還是偏向兩相厭，複雜的情結可能更甚於綠白之間的怨氣。民眾黨8席不分區立委對立院龍頭提出了4項條件，表明不會無條件跟藍營合作，國民黨難免擔心重演「藍白合」破局的難堪戲碼。

希望立院「藍白合」共同抑制賴清德在台獨路上暴衝，有些不切實際。但問題是，若不能在制衡層次上壓制台獨的氣焰，等於讓大陸在國際社會合理化對台施壓，對兩岸未來的發展會更好嗎 ？恐怕只會增加兩岸人民之間的對立與仇視，不利長遠的發展。

從大陸的角度來看，既然白不可靠，藍又無能壓制賴清德務實台獨，法理台獨若成為可能，就只有放棄和統、加速武統這條路。就台灣的角度，與其讓兩岸關係在戰爭邊緣繼續空轉4年，是否應該提出轉圜的策略，化解兩岸天空上的陰霾呢？

清代大儒龔自珍曾說：「一祖之法無不敝，千夫之議無不靡，與其贈來者以勁改革，孰若自改革？」亦即，祖宗之法終究會失效，群眾的議論也無法阻擋，與其讓外來的力量進行強烈的變革，不如先自我改革。晚清失去自我改革的力量，最終亡於孫中山的革命力量。把這句話放到兩岸現況，在台灣或大陸內部進行兩岸關係的變革，恐怕很難。兩岸關係繼續空轉，既不符合潮流，也不符合民心。兩岸各退一步，也許是一種解方。

讓步政策 凍獨釋出善意

中國歷代一直有一個「讓步政策」，用大陸的說法，即每次農民革命戰爭推翻地主階級的統治，改朝換代之後，新的王朝為了緩和階級矛盾，恢復生產力的發展，就會吸取前朝的教訓，對農民階級做一些讓步，正是這些讓步有力推動了中國歷史的發展。

民共之間無法對話的癥結是一方不放棄台獨，一方堅持統一，互不信任，國共達成的九二共識失效後，兵凶戰危就成為宿命。化解民共之間的僵持，「讓步政策」是可行之道，也就是民進黨凍結「台獨黨綱」，以新決議文替代，大陸秉持92年精神，對「九二共識」放寬解釋，讓出雙方對話的空間。

柯文哲一直沒有明確接受九二共識，但認同兩岸一家親，大陸據此於2015年續辦雙城論壇，2017年同意派隊參加台北世大運，大陸的善意成為他的政治籌碼，也讓白營逐漸成為關鍵的力量。

如果賴清德願意凍結台獨黨綱，對大陸釋出善意，讓大陸領導階層有理由修正或放寬對九二共識的解釋，雙方在「讓步政策」下，就可以找到新的對話基礎。即使大陸在政治問題上沒有轉圜的空間，依據柯文哲2015年經驗，在兩岸交流問題上，大陸不是沒有彈性處理的空間。

民進黨宣稱台獨黨綱已被《台灣前途決議文》取代，但是黨綱擺在那裡，對於沒有參與過1990年代台灣民主化變革的新一代年輕人，已經變成一塊裹腳布、一種束縛，沒有實質意義。「九二共識」既然不是1992年兩岸會談的共同結論，而是事後歸納的結果，如何保留當年求同存異的精神與共同關係的表述，做出新的解釋，並非不可行。

兩岸戰爭代價龐大，把賴清德視為變革的機會，台灣凍結台獨黨綱，大陸修正九二共識，給兩岸永久和平一個機會，應為全球所樂見。