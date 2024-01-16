本來舞台上有一個演講台，可以遮一遮我這肥胖的身軀，為什麼給抬下去了呢？這就讓我只能更加坦蕩地面對大家，說一說我的心裡話。

在2023年裡，我確實還是為慈善事業做了一些工作，簡單地概括幾點。

第一是與人為善。去年夏天的一個慈善晚會上，我在現場寫了「與人為善」四個大字。過去，我理解「與人為善」就是對別人好一點的意思。後來查了字典，才知道它的本意是「大家一起做好事」。

慈善是整個社會的事業，也是一個需要全人類都參與進來的事業。眾人拾柴火焰高。無論一個人的力量有多大，哪怕你富可敵國，哪怕你把富可敵國的財富全部捐獻出來，也未必能夠滿足這個社會的慈善需要。因為慈善不僅需要金錢，也需要力量，還需要愛心，需要人對人發自內心的關愛。

莫言手書「與人為善」。（中新網）

慈善本質上是一種大家互敬互愛的事業。所以人人都是慈善的參與者，人人也都會成為慈善的受益者。所以要與人為善，大家攜手共同來做慈善，有錢的出錢，有力的出力。不能出錢也不能出力的，那麼點一個讚、說一聲好，也是慈善行為。我想，有了這樣一個基本的理念，社會就會變得更加和諧，人與人之間就會多一點理解。

第二是為愛奔跑。去年夏天，《中國慈善家》雜誌、騰訊公益慈善基金會以及另外幾個單位，要在武漢開一個跟慈善有關的大會。會上我將做一個主題演講，參加一次座談，還要與幾家單位聯合發起一項慈善活動。我剛在上海參加完一個活動，就匆忙趕往車站。因為堵車嚴重，為了趕上開往武漢的列車，我們在離火車站很遠的地方就下了汽車，然後往火車站奔跑。在車站的候車大廳裡，為了節約時間，我們彎腰穿越了一道道的「防線」。當然這有點違反規定了，但是為了趕車也沒辦法。最後，在即將開車前的兩分鐘，我們終於上了車，剛剛坐穩，火車就開動了。如果趕不上這列火車，我就無法完成會議交給我的任務。這就是「知老忘老，為愛奔跑」。

王振手書「與莫言同行」。（中新網）

為愛奔跑的另一個含義，就是在過去一年裡，我和我的朋友、「兩塊磚墨訊」公眾號的合作者王振先生，從年初開始就在雲南奔跑。我們去了很多地方，出版了好多期墨訊，宣傳了很多單位，也向廣大讀者傳播了我們的慈善理念。大家通過我們手機拍攝的照片、視頻，我們編撰的詩句、手書的文字，多方面欣賞了祖國的大好河山，當然也為我們的「莫言同心」項目籌到了款項。到了夏天，我們又去了非洲，為拍攝非洲大草原上的動物、採訪蒙內鐵路的建設管理者不辭辛苦。在繁忙的行程中，我們依然沒有忘掉慈善，依然在利用現代化的通訊設備，跟國內的有關合作單位籌備網上眾籌。

我記得那天晚上，非洲大草原上一片寧靜，抬頭可以看到天上燦爛的星斗。我們點燃了一堆篝火，在篝火邊啟動了「兩塊磚公益基金」與幾家慈善公益單位共同發起的為孤獨症兒童和先心病兒童捐款的項目。當然我們率先捐款。當我們通過手機完成了第一筆捐款之後，就看到有一顆巨大的流星，拖著金色的尾巴，劃破了天鵝絨一般的夜空。我們的心裡邊感覺到一片燦爛。

當時我就想，一個人的力量是非常小的，一個人的善行也是非常短暫的，就像流星劃破夜空一樣，過去了也不留下任何痕跡。但當我們看到燦爛流星劃破夜空的一瞬間，已經在心裡面留下了難以忘卻的印象，也喚醒了我們心裡對光明的嚮往。所以我想，從事慈善事業的人，就像天上的顆顆星斗，都在發出自己的光芒，然後讓整個世界變得更加光明。

最後是為善吶喊。大家一起做慈善，我們自己親身踐行慈善公益事業，是事情的兩個方面。我們要大聲地為所有參與公益慈善事業的人，為他們點讚，為他們叫好。要為所有的善行來吶喊，讓大家理解善的重要意義，讓大家理解善對於人類的發展是多麼重要。還要讓大家理解到，善是每個人的內心需要。我們在用自己微薄的力量幫助他人的時候，實際上被幫助的人也在幫助我們，我們得到的一點都不比我們幫助的人得到的少，甚至還要多。因為通過這樣的善行，我們證明了自我的價值，看到了人類那種閃閃發光的慈愛之心，也看到了在我們的幫助下，那些健康成長起來的兒童們的燦爛笑臉，以及這些笑臉帶給我們內心的巨大安慰。

與人為善、為愛奔跑、為善吶喊，是我與王振在2023年的三項工作，也將是我們2024年的行動綱領。希望大家跟我們一樣，努力踐行這三個口號。（作者為中國著名作家、諾貝爾文學獎獲得者）

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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