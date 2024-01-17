「雙少數」總統當選人賴清德勝選48小時內，各方壓力排山倒海而來，美中迅速出手，給賴清德的獨派路線畫了紅線，國際媒體如美國《紐約時報》13日當晚頭條報導「北京受挫，台灣選擇了賴清德當總統」，英國BBC更說，「台灣選出了一位中國厭惡的總統，接下來會發生什麼事？」一副隔岸觀火的看熱鬧態度。

大陸期待兩岸和平發展

然而，從陸方明顯且公開表達對兩岸朝向和平發展的期待來看，兩岸關係並非如外媒所認定，只能往壞的方向發展，賴清德也並非只有「等待」事態惡化的被動選擇。或許長期以來被外界稱為「台獨金孫」的賴清德，在兩岸相關政策上不容易做出太大的改變，大陸方面也勢必對賴政府美中政策與作為嚴密觀察，灰色地帶衝突策略也可能會強化，不能期望兩岸官方互動出現突破，然而，針對民間的交流，握有決策權的政府卻可以有所作為。

大陸去年5月宣布恢復台灣團客到大陸旅遊，蔡政府同年9月宣布開放第三地大陸人士來台觀光旅遊，當時陸委會表示，「擬」恢復兩岸團體旅遊，但有個前提，就是「要視陸方回應後宣布」。言下之意，要等到大陸也恢復團客來台觀光旅遊，才會同意開放台灣團客到大陸旅遊。不過，蔡政府後來作出調整，決定自3月1日起恢復旅遊團赴大陸旅遊，兩岸航點也可視需求申請飛航。

大選已經結束，無論結果是否讓人滿意，但過程平和，未發生重大爭議，社會很快就恢復平靜，足證台灣是一個成熟理性的社會，人民的期待正是百工百業能早日回歸正軌，博得新年好彩頭、好好過日子。民進黨政府主動開放旅行社組團赴陸觀光，可視為是兩岸交流一個好的開始。

不過，陸委會主張旅行社組團赴陸每天設限2000人，如果為真，就太「為德不卒」。一來2000人根本不敷市場所需，二來，現實上每日上限人數難以管控。疫情前的2019年，台灣赴大陸旅遊人數為404萬人次，相當於每天1.1萬人次，如果政府規畫每天只限量2000人，那就是不到疫前的20%，實在是太少了。開放的幅度應該要更大，甚至不要設限，尊重民眾的自由選擇及市場機制。政府對國人出國旅遊到其他地區、國家都沒有人數的限制，為何單單限制國人赴大陸旅遊一天只能2000人？

另一方面，大陸文旅部於2023年疫情較為緩和後，分3批開放民眾出國旅遊，目前已恢復團客至全球138個國家、地區旅遊，但並未包括台灣。陸方之前可能會擔心選舉等因素，因此不願開放團客來台，如今台灣的大選已經結束，且台灣已決定恢復團客赴陸，大陸也應適時恢復團客來台。

賴清德承諾要交流合作

至於在增加兩岸空運直航航點方面，目前兩岸有10個定期航班航點，以及13個包機航點，隨著兩岸恢復團客觀光，相信航點及航班需求一定會增加，交通部也承諾，如果包機航點的運量穩定，就會轉變成為定班航點，這將更有利於兩岸往來。

當然，兩岸交流不只有觀光旅遊，新聞與學術交流是兩岸民間更早啟動交流的領域，包括因疫情及兩岸關係趨於嚴峻而逐漸減少甚至停擺的新聞專業、學術研討會、專業論壇等，都亟待恢復，擴大兩岸媒體與學術透過交流互相學習的契機。更重要的是要全面恢復大陸學生來台，除了已於2023年年中悄悄重啟的大陸來台的交換生和研修生之外，還應恢復更受教育界期待的學士生來台攻讀學位。

賴清德曾在競選期間主張陸生比照外籍生納入健保，行政院院會旋即通過相關政策，可見要不要開放、擴大兩岸的互動與交流，善意只在執政者的一念之間；他在當選日發表勝選感言時承諾，未來要與對岸展開交流合作、達到和平共榮的目標，還強調要「讓人民過好日子」。賴清德請實踐諾言，一方面可以增進兩岸人民的福祉，另一方面，則是讓那些畫紅線的人安心。