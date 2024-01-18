賴清德以4成選票當選後，北京立即出招：第一招是諾魯斷交，第二招是國安部重提《反分裂法》，第三招尚未端出，但只是時間問題，ECFA早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓可能取消。可以預判，賴清德一日不承認一中、一日不宣示放棄台獨，大陸灰色地帶的外交、經濟、軍事施壓只會愈來愈大。

一中壓力 恐怕會愈來愈大

但國台辦對2024選舉結果的定性判斷，並未把話說絕，更未見和平統一路線逆轉的跡象。選後首場記者會，發言人陳斌華除重申賴清德勝選當晚「民進黨不代表台灣主流民意」的說法之外，還加了一段對台灣主流民意的描述：「下架民進黨，反對台獨，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離」。

陳斌華對台灣主流民意的描述符合事實，2024選舉已得到驗證：第一，6成民意對「下架民進黨」有共識，但對「上架哪個黨」有分歧，才會讓賴清德僥倖勝出；第二，6成以上民意反對台獨，藍白選前痛打賴清德「台獨金孫」，總得票約6成，賴得票約4成，民進黨、時代力量、基進黨等獨派，不分區政黨票總得票低於40%，比賴清德總統票更少；第三，6成民意對兩岸關係有期待，希望兩岸和平、發展與交流，希望改變蔡政府8年動盪不安的兩岸關係。

但也必須承認，害怕大陸、畏懼統一也是台灣社會的主流民意。這次選舉，統派色彩鮮明的政黨，政黨票均未超過0.5%。中國國民黨黨綱追求統一，認同中華民國憲法增修條文對兩岸關係「國家統一前」的定位，但選戰避談統一，侯友宜更鮮明反對一國兩制，民眾黨則將「台灣自主」放在「兩岸和平」之上，可見藍白兩黨希望兩岸維持現狀、和平共處，但對統一心存疑懼。

多數台灣民眾懼怕大陸、畏懼統一，這種心態衍生出兩種民意：一是訴諸對抗、仇恨，視大陸為敵，以國際社會支持為後盾，主張「台灣人不是中國人」，希望從歷史、文化、經濟上割斷與大陸的聯結，這類主張並非多數；另一種則希望透過長時間的交流融合，在同文同種的中華文化之下，達成心甘情願、水到渠成的最終解決，也期待兩岸同步融入國際社會，在台灣居多數。

交流融合 兩岸和平基本盤

台灣民心不難辨識，大陸並非不瞭解，否則不會將「一些台灣同胞對統一心存疑懼」寫進最新版對台政策白皮書。歸根究柢，無論兩岸分歧有多深、藍綠白基本盤有多大，兩岸終究血濃於水，文化、語言、文字相通，宗教信仰、生活方式相同，無不希望兩岸和平相處、以和平方式解決分歧，這正是大陸「和平統一」潛在支持者的基本盤。大陸應有充分的自信和定力，並且正確解讀選後的台灣新民意格局、新政黨格局，調整蔡政府時代的對台政策，以新思維、新策略做好台灣的民心工作。

毛澤東有句名言「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，套用在兩岸關係上就是：未來4年朝小野大，民進黨失去過半民意基礎、失去立法院多數席位，加上美方「不支持台獨」的再三重申，已堵死法理台獨的可能性。那麼，對台政策該「藐視誰」？該「重視誰」？其理自明。

在6成民意、國會多數及美國的牽制下，賴清德的台獨與其說是務實台獨，不如說是嘴炮台獨。過去8年來，大陸針對蔡政府的外交戰、法律戰，及ECFA中止的經濟威懾，本質上都是真實的「大炮」。用「大炮」對付「嘴炮」，不僅事倍功半，甚至還會有反效果。如果把6成訴求和平的民意，視為兩岸和平發展、融合發展的基本盤，大開大合恢復兩岸交流，就不必擔心4年後、8年後的選舉，兩岸一定朝心靈契合的目標推進。

重視6成訴求兩岸和平的民意基本盤，藐視少數的賴清德政府，開展兩岸交流是大陸主導兩岸和平發展大勢的契機！（系列完）