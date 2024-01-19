我總統大選於1月13日結束，民進黨賴清德、蕭美琴當選第十六屆中華民國總統與副總統。選後次日美在台協會主席與美代表團訪台、諾魯共和國與我斷交，AIT主席羅森伯格重申聯合國2758號決議內容「並沒有決定台灣地位」，引發爭議。我國防部1月17日晚間21時50分發布「17日1950時起陸續發現中共蘇愷-30、運-8等各型主、輔戰機計18架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡」。羅森伯格爭議言論，引發共軍「低強度」威懾。

首先，大陸外交部發言人毛寧曾於1月11日主持例行記者會，曾針對白宮將在台灣選舉結束後，派一個非正式代表團訪問台灣。毛寧敦促美方，「恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動兌現美國領導人所作的承諾，停止以任何方式介入台灣選舉，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整」。13日我總統大選當天，僅共艦在台灣周邊海域活動，無共機出海。

其次，美國在台協會（AIT）14日宣布，美國代表團抵達台灣，成員包括前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格，另AIT主席羅森伯格也一同隨行。共機6架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動；其中，1架次BZK-005無人機進入西南空域。

1月15日諾魯共和國無預警宣布與台灣斷交，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格16日對此表示「遺憾」。15日共機15架次、共艦3艘次在台灣周邊海空域活動；其中進入西南空域2架次。16日共機9架次、共艦3艘次；其中進入西南空域2架次。

最後，國內媒體16至17日大肆報導指稱諾魯在1月15日以聯合國2758號決議及一中原則等理由與我中華民國斷交理由。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格16日召開記者會時強調，「2758號決議並不決定台灣地位、不排除台灣與他國建交，也不排除台灣有意義參與聯合國體系，她對於本決議遭到扭曲作為打壓台灣、限制台灣於國際舞台上聲音及影響台灣外交的工具感到失望，且這也不符合國際社會的期待」。此話一出，相信觸及美中關係、中國大陸紅線，共軍於17日6時至18日6時我國防部稱，共計發現共機24架次、共艦5艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域11架次。

雖然，我國防部於針對反應共軍動態示意圖於16至17日進行新的展現方式，但從以往2年前迄今共機活動、與反應美台外交及共軍示形的意涵不難發現。

我國防部示意圖稱，自17日上午7時23分至晚間22時37分，發現晉江等機場起降的主、輔戰機及無人機共計19架次，其中10架次逾越中線北段與南段，進入海峽中線以東空域，越過海峽中線北段的共機距離基隆僅42浬，而越過海峽中線南段的共機，距離鵝鑾鼻115浬。另下午17時37分至晚間22時54分發現主、輔戰機在台灣北部空域4架次、晚間19時48分至22時32分輔戰機1架在台灣西南空域活動等。

從往例共機兵力型號、兵力數量、夜間密集、多方向、跨越台灣海峽中線等，推斷為共軍東部戰區海空兵力殲擊機型、俄製蘇愷-30戰機、無人機等、於當面至少開二線、大埕灣以南為主力部隊，並擴及台灣北部、西南等空域，採夜間夜航、低強度、多方火力聯合突襲演練與海空偵察。

另從共艦數量比前一日、16日3艘次相較，17日增加2艘次為5艘次，是否與日本防衛省統合幕僚監部於16日公布，共軍052C型驅逐艦鄭州號/151、054A型護衛艦常州號/549由東海經宮古海峽進入西太平洋。依共軍東部戰區海軍第6驅逐艦支隊所屬，負責海域轄區巡弋、往例航線走法，有可能抵進台灣東部海域進行年度性聯合海上火力突擊演練、約一周時間前後折返，我方需嚴密注意。

然從上二者共軍機、艦示形，將成為解放軍維護領土主權完整與作為外交政治力延伸勢力的快速手段、並向美台傳達予軍事威懾。據信，未來此類議題，將成為共軍快速反應與拉抬兩岸衝突升高的引爆點之一。另有一點令筆者遐想，大陸空飄氣球連15天由海峽中線往台灣西部與周邊飛越擾台之舉，則在共軍於17日晚間舉行的「聯合戰備警巡」任務前一日停止。前者，具有蒐集高空氣象訊息，是否與後者軍事任務有因果上的關係？將成為我方必須仔細思考的方向。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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