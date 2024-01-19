據媒體報導，奈及利亞國防部正在考慮購買中國的運-20運輸機。這一舉措有潛力徹底改變該國武裝部隊的空運能力。

據報導，運-20戰機在2023年11月的一次外交訪問期間向奈及利亞國防部長穆罕默德·巴達爾·阿布巴卡爾展示過。作為非洲最大的經濟體，奈及利亞近年來一直在增加購買中國軍事裝備，包括JF-17 Block II戰鬥機，以補充其現有的殲-7戰鬥機隊伍，還有VT-4坦克。

運-20於2016年開始服役，並自那以後一直是生產中最大型的軍用運輸機，其性能穩步提高。據報導，一種新的運-20變種，集成了渦扇-20渦輪扇發動機 ，被猜測可能被指定為運-20B，在2023年已經進入中國人民解放軍空軍的第37空軍團，駐紮在開封空軍基地。新發動機顯著改善了飛機的所有性能方面，提高了其航程和燃油效率。

運-20設計使中國成為俄羅斯和美國的激烈競爭對手，而這兩國以前主導了重型運輸機的全球市場。此前，烏克蘭和白俄羅斯也是重要的出口國，因為它們繼承自蘇聯的伊爾-76飛運輸機數量眾多。

運-20的發展是中國崛起為出口全球領先產品的更廣泛趨勢的一部分，這些產品涵蓋了從第五代隱形戰鬥機到電子戰系統、潛艇和各種直升機等各種軍事硬件類型。這使中國能夠在許多新的高度競爭激烈的市場上取得突破，如泰國、阿爾及利亞和阿聯酋等市場。在國內運-20也所改造而成的加油機組成。

運-20 的改型加油機運油-20到2021年底已經正式投入使用 。這種專用變種的發展將擴大運-20可以競爭的合同類型。

盡管俄羅斯曾在2010年代得到烏茲別克的支持重新啟動伊爾-76的生產，但這些個設計面臨了重大延誤和成本超支問題。蘇聯頂級的運輸機安托諾夫An-124計劃恢覆生產或開發後繼機型，但因為供應鏈被分割在這兩個國家之間，俄羅斯和烏克蘭關系破裂讓設計受到了挫敗。

較小的伊爾-76運載能力不到中國運-20或美國C-17的三分之二。由於C-17在2015年停止生產，自從運-20投入使用以來，就在全球市場上實際上沒有競爭對手。失去生產重型運輸機的能力已經給俄羅斯和美國的空軍帶來了不少的問題。

在發展出世界最大的民用工業基礎和科技部門之後，中國處於一個強勁的位置，可以在航空領域的競爭力不斷增強。過去十年無人機、戰鬥機和教練機市場取得突破之後，民航領域預計C919客機也將取得類似突破。該客機於2023年投入了使用。中國崛起為主要的軍事運輸機出口國也與其航空工業和國防部門的更廣泛趨勢相一致。（作者艾柏翰Abraham Abrams為東亞軍事和安全專家）

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