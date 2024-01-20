一群柯粉又在指控2024選舉是選舉無效？我真的噴笑了。這在演哪一齣？觀眾是誰？是不是要轉移，柯文哲沒穿褲子講假民調的事實？是不是要轉移，柯黨騙藍營支持者85萬票？讓侯友宜落選，讓賴清德當選？是不是，要轉移焦點？

柯文哲在台北市得票也是老三。所以，柯營側翼是指控蔣萬安作票？也指控侯友宜作票？張善政作票？盧秀燕作票？高虹安作票？國民黨15個縣市長，跟民眾黨兩個縣市長都作票？

大家一起來，作票200萬？這是卡通劇？要不要示範如何在國民黨跟民眾黨執政縣市作票？我也要學，下次選舉包贏。我也是看熱鬧不怕事多的人，板凳準備好了，等著看證據。

幸虧是紙本選票，一切有物理證據。想驗票的人，只要自己付錢，都可以驗。要驗票就申請驗票，要檢舉，趕快去檢舉，要幹嘛就幹嘛，有證據就拿出來，不要等，不要拖。

幸虧是紙本投票，人工開票。如果真像柯黨草包說的，改成電子投票跟網路投票，那真是，隨便一張嘴，到處亂噴了。

現在不忙監督民進黨，一直在轉移，真辛苦。

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