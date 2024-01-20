立法院正副院長即將改選，柯文哲忙著展示手上的8張票向藍、綠兜售，看誰願意埋單他開出的4項條件；只是，藍綠表面對他客客氣氣，實則暗忖著與他合作是短多長空，難有好下場。因此，民眾黨的關鍵少數是能以小博大，還是會成為膨風水雞？就看柯文哲能否改掉巧言令色、說謊成性的惡習。

民眾黨基於政黨主體性，在大選時撕毀藍白協議，此舉雖不符主流民意期待，但這終究是政黨的自由，再不同意也莫可奈何。但柯文哲選前對民進黨提出諸多評價，選民迄今仍記憶猶新。例如，他說民進黨良心被狗啃，跟貪汙畫上等號；他也說，賴清德是黑幫老大，新潮流不倒台灣不會好。

但選舉才剛結束，柯文哲又改口民進黨跟新潮流不一樣，可考慮在立院合作。雖然這套說法的動機，較大成分是企圖「挾綠脅藍」，以「不給糖就搗蛋」的破壞性手段，增加與國民黨的談判籌碼，但卻也暴露自己隨時擺盪的立場、可黑可白的價值，再次甩了「正直誠信」一巴掌。

人有人格，黨有黨格。柯文哲選前背棄政黨協議，拿盟軍的血暖自己，證明人格有問題；選後如果又自打嘴巴，和「良心被狗啃」的民進黨合作，則證明民眾黨的黨格也有問題，選民當然也會想問，到底是民進黨變好，還是柯文哲變壞了？

在民主體制下，柯文哲愛跟誰合就跟誰合，誰也管不了。但國民黨、民進黨不是吃素的，柯文哲若繼續派戰狼小姐姐拿著8張票到處威脅，天天上演不藍不綠、可藍可綠、忽藍忽綠，小心在國會被兩大黨踹一邊。屆時，所謂的關鍵少數，將淪為成事不足敗事有餘、人人避之惟恐不及的鬼見愁。