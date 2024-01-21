軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布了2024年全球軍力排名，在145個國家中，台灣名列24，較去年退步1名。美國、俄羅斯和中國分居前3名。這項年度軍力排名係根據超過60項標準，評比各國的火力指數，這些標準包括軍事單位數量、財政、後勤能力和地理位置。除中國大陸外，亞太地區國家擠進前十名的還有印度的第四，南韓第五和日本第七，台灣雖未能躋身前十強，但約有231萬名後備軍人，在全球可用後備軍人數方面，高居全球第三。

我們不了解，後備軍人可用人數全球第三，究竟有何意義？軍事火力的比較，是比數量，還是比素質？台灣231萬後備軍人全副武裝後，單兵的戰鬥力，究竟幾何？如果，231萬後備軍人意味著火力強大，何須延長兵役為一年？為什麼台美軍事將領頻頻強調要強化國軍裝備、強化城市巷戰的訓練？

此外，不知「全球火力」有沒有將各國自製先進武器的能力列入評比？該網站將北朝鮮的火力評比為第36名，比台灣還落後12名。但是，就軍事論軍事，我們很難相信能夠自製洲際導彈的北朝鮮，軍事火力還在軍購依賴美國的台灣之下？再說，既然36名北朝鮮的火力遠不如第5名的南韓，為什麼北朝鮮每次試射導彈飛彈，美國、南韓和日本都如臨大敵？順帶一提，「全球火力」若將施放飛彈空襲警報能力列入評鑑，台灣的排名不知會不會再下降幾名？

按「全球火力」的評比準則，完美的火力指數是0.0000，火力指數愈小，代表該國的常規作戰能力愈強大。評比中，美國拿下0.0699的高分，中國大陸0.0706，台灣則是0.3302。兩岸軍力對比懸殊，讓人不由地回想大選前馬英九在接受德國之聲的專訪中的一段話。馬英九說，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰，因為「無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸戰爭，也永遠無法獲勝！」看來，「全球火力」還了馬英九一個公道！

最後，我們要問，既然美國軍力勝過中國大陸，幹嘛成天催著一個軍力遠不如中國大陸的台灣反中抗中？咱台灣又打不過中國大陸，美國對中國有意見，儘管對著幹，何苦把咱們推到戰爭邊緣？

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