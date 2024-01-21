目前立法院藍綠委員的差距很小，假如藍營包括兩位無黨籍的立法委員也只不過是54比51，雙方有兩個人以上跑票，就很可能改變選舉結果。

藍營目前提出韓國瑜搭配江啟臣競選正副院長寶座。藍營有一個但書，假如說柯P那邊願意跟藍營合作，副院長的位置隨時可退讓。這種規畫很多人認為是黃暐瀚一石三鳥的妙計。假如柯P拒絕跟藍營合作，那麼柯P就很可能跟綠營合作。跟綠營合作的結果就是把柯P的政治立場打回原形。如果發生這種情況，對國民黨長遠來看，未嘗不是一件好事。

可是我認為黃暐瀚的想法太權謀，事實的發展很難預料。我個人認為過去國民黨失敗的主要原因就是失去了信仰，國民黨一味地打小算盤，使國民黨的基層「不知為何而戰，不知為誰而戰？」一個沒有信仰的團體勢必走向衰敗。根據國民黨過去失敗的教訓，我主張在立法院院長的位置上不必強求，國民黨應該學會開大門走大路，堂堂正正的根據自己的理念，端出自己的牛肉，對柯文哲不必過分遷就。因為柯P不是一個講誠信的人，柯P的政治理念跟藍營相去甚遠，假如說對柯P過分遷就，未來的4年柯P在立法院會會挾其關鍵少數的地位左右逢源，縱橫捭闔，需索無度。

柯P這次能一舉拿下300多萬票，何嘗不是因為選舉期間，國民黨委曲求全，助長民眾黨聲勢的結果？如果繼續對民眾黨忍讓，反而會變成國民黨籍立委在立法院行使職權的一個非常大的障礙。

與其如此，我認為長痛不如短痛。反而應該由國民黨向柯P提出底線。讓柯P根本斷了處處要脅國民黨的念頭。

過去藍營立法委員在立院的表現是歸納起來有幾個缺點第一，沒有戰鬥力，即使人數過半也無所作為。第二，沒有信仰，不堅持黨的傳統理念，甚至贊成綠營的主張，背叛自己的選民。第三，國民黨中央對於這些不尊重黨團決議，甚至抗命，跑票的行為也不予追究。

國民黨此次推出不少年輕的新面孔，我們寄望這些政治新秀一掃過去國民黨籍立委的積弊，在韓國瑜的帶領下，強力監督執政黨，不能再讓民進黨為所欲為。（作者為歷史研究者）

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