媒體人一姐于美人兵敗中正萬華選區，令許多人惋惜。事實上如果把第三大黨民眾黨以及時代力量等一票小黨的區域立委候選人一起算，可以發現台灣政治版圖上，實在難以推倒藍綠高牆！

下屆立法院113席立委中，掛無黨籍參選的僅高金素梅、陳超明兩人，陳超明雖然遭國民黨停權，但國民黨在苗栗第一選區以不提名方式相挺，選後國民黨中央公布勝選成績，也算進了陳超明這席，而成為53席。在單一席次選舉中，不禁要問：除了藍綠之外，其他可還有明天？

于美人這次參選獲得3萬8913票（23.14%），民進黨吳沛憶6萬6932票（39.81%）、國民黨鍾小平5萬7634票（34.28%），三強鼎立下，吳沛憶當選。相較於總統選舉賴清德、侯友宜、柯文哲在此區得票數和得票率分別是4萬3369票（39.51%）、3萬8905票（35.44%）、2萬7497票（25.05%），于美人還比柯文哲獲得更多認同，一個人與藍綠政黨戰了一個旗鼓相當。

中正萬華區屬於藍綠五五波選區，國、民兩黨誰也沒有贏的把握，2020年立委國民黨林郁方、無黨籍林昶佐得票率分別為41.94%、44.91%；2016年國民黨林郁方、時代力量林昶佐則為45.58%、49.52%；2012年國民黨林郁方、民進黨顏聖冠則為55.25%、42.42%。藍綠五五波選區，嚴格說不符合政黨操作非鐵票區「刺客戰術」的典型區域，但是2016、2020民進黨都禮讓非民進黨籍的林昶佐，翻盤了國民黨林郁方的現任優勢並取得今次吳沛憶成功，國民黨在此選區的提名策略，實在值得商榷。

國民黨、民進黨在中正萬華區的提名時程，都是在各自黨內最後階段才敲定，在台北市8個選區中，中正萬華區競爭最為激烈，若與人口數較多的士林北投區和大安文山區相比，這兩個選區各有8人參選，但中正萬華選區竟高達10人，居台北各選區之冠，不要忘了，也是這一區才剛剛經歷過罷免林昶佐案，藍綠雙方劍拔弩張氛圍，誰也不肯低頭認輸；於是形成10人搶1席，只能說各路英雄好漢太瘋狂。當然，這恐怕也是于美人出乎意料之外，不慎踩進政治深水的雷區。

若是非單一席次選舉，台北市或許尚有無黨籍的空間，例如：2018年市議員選舉，中正萬華區就有徐立信、士林北投區更有林瑞圖、陳政忠、陳建銘、楊靜宇等多人以無黨籍身分當選，一舉創下歷屆無黨籍市議員人數的歷史新高，這其中自然也拜柯文哲政治素人當選台北市長的「外溢效應」之賜，但2019年民眾黨創黨後，吸納多數沒有政黨色彩的選票，轉向支持白色力量後，能繼續以無黨籍連任者，就只剩下徐立信、陳政忠連任成功而已。這固然是因為多席次的市議員選舉不同於單一席次的立委選舉，藍綠對決的壓力有程度上的差別，而且兩者當選票數的門檻也不在同一個級別上可堪比擬。

柯文哲在黨內提名過程中雖力挺無黨籍于美人，不惜丟包民眾黨籍的在地學者孫智麗，也喬走了原本經營此區的民眾黨李有宜轉戰新北市第二選區「藍白合」，去硬扛民進黨6連霸老將林淑芬，不得不說柯文哲還是力排眾議，拉了于美人一把。于美人雖擁有高知名度，但是畢竟缺乏空軍、陸軍的政黨奧援以致功敗垂成。

于美人最早在綠色和平電台主持節目，成名於衛視中文台《名人三溫暖》，和鄭弘儀搭檔《新聞挖挖哇》，為同時段節目收視率常勝軍；鄭弘儀成名後主持政論性節目，「鐵桿綠」形象鮮明，但于美人寧願探索一條寂寞的中間路線，繼續在知性的、無色的從政之路匍匐前進。

2015年民進黨台北市黨部主委黃承國曾徵詢于美人參選意願，2019年親民黨主席宋楚瑜與廣告界教母余湘宣布搭檔參選正副總統，于美人擔任其競總發言人；2023年因不滿民進黨全黨挺林智堅論文抄襲事件，于美人引用南非百年名校普勒多利亞大學警語「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊」，引起網友廣大迴響。

可以說，于美人在政治光譜上始終保有知性形象，淺綠、淺橘、淺藍兼而有之。她當然可以像鄭弘儀一樣瞎挺林智堅、為賴清德萬里「賴皮寮」潸然流淚；她當然也可以選擇擔任「藍白合」的「刺客」，不那麼費力地掙扎於政治光譜之間，但最後仍堅持披上無黨無派的戰袍參選，值得一句雖敗猶榮的愴然，這不免令人憂心，未來在藍綠夾縫中求生的無黨無派參選者，還有明天嗎？藍綠高牆下的雞蛋，能改變得了粉身碎骨的宿命？

（作者蔣德綱為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道、獨家報導同步刊登）