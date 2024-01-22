今年學測國文與國寫考題出來了，我趕緊看了一下。四個字：非常精彩！

這些題目如果都寫得不錯，幾乎就可以說，我們的國民教育沒有白費了！因為，這份考題的範圍與深度，涵蓋了不只是語文與文學教育，根本就是人文與通識課程的範圍。人文是文史哲，通識又涵蓋了自然與社會科學，加總起來就是中學教育的目的，在古希臘叫哲學教育，現代則是稱為全人教育，或者素養教育。

這份考題，值得一看再看，比如我就從中得到了好多原本陌生的資訊與知識，尤其是出題所引用的書籍與文章，有一些我一定會找來看一看。

比如女書，知道嗎？哇，看了這樣的東西與故事，真的要落淚了。女書的發明者就是近代的倉頡啊，而且勝過了倉頡，因為是表音文字。倉頡當年如果更聰明一點，可以發明表音文字，中國文化的發展軌跡就會不一樣了。由此可知，古代中國人是有能力發明拼音文字，只是很可能被強勢的表意文字蓋過去了。

我在這邊提出一個大膽的假設：中國曾經存在（除了女書以外的）表音文字，只是後來消失了。

小說《盲目》，非常有意思！其實我也想過要用這樣的手法來書寫特殊族群的故事，希望有一天我能寫出來。

今年考題有好多心理學與認知神經科學的文章！我因此知道了戴安艾克曼這一位作家，嗯，我想台灣沒有人可以寫出那樣的書籍吧。今年考題的另一個特點便是出了好多翻譯文章，這是對的，可以讓考生增廣閱讀視野。

連韓國作家的文章，都出題了！

考題裡提到了嗅覺與記憶，說是嗅覺沒有通到海馬迴，這恐怕值得商榷，因為嗅覺顯然也有短期記憶，而且可以當成測驗題目。

也提到了夢，引用了兩首寫夢的宋詞，都是經典，大家也可能讀過，但你不會把他們跟心理學與認知神經科學做聯想，而學測考題，做到了。

今年的文言文相關題目幾乎就是出自十五篇推薦文章，在先前文言文爭議裡，有人說只是推薦，可選可不選！從今年題目就知道，絕非如此！你不讀這十五篇，就會居於劣勢。

怎麼會認為，國文教材不是政治？教育某種程度來說，就是為政治服務的工具，大家要做的只是讓各方政治勢力得到合理的競爭與平衡。

今年的國寫考題有兩個，一個是森林需有縫隙的聯想，另一個是貼標籤現象的論述，都出得非常好，尤其是後者。貼標籤不是只有負面作用，題目講得很清楚，你如果叫某人大師、達人、神人什麼的，那人就會努力變成那樣的人。

可惜的是，貼標籤在此間已經被大舉濫用，成了一種社會病了。

去看看今年的學測考題，好好反省一下自己與國家社會吧。

以前都說，喔，哪一國的國文與哲學考題多好又多好，現在台灣也不會輸人了！只是，不懂得珍愛國文教育，努力讓它變得更好，就只是把它當成落伍與煩人科目的人與單位，越來越多，令人實在遺憾。

中學國文，實在是人文與通識教育的小小堡壘啊。（作者為作家）

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