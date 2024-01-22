多年前，有位上市公司的董事長帶著隨員到美國開會，約好八點用早餐，隨員不到八點就在旅館房門外恭候。到了八點半董事長還沒出來，大家十分著急，但又不敢催促；直到九點，打電話到房間卻無人接聽，只好找服務生開門，發現董事長倒在浴缸裡，已死亡多時，送醫院急救無效。

消息傳回台灣，是轟動一時的大新聞。這位董事長因患有痣瘡毛病，睡覺前習慣沖洗屁股；他通常是坐在浴缸邊，用蓮蓬頭沖洗肛門。那天晚上不小心滑倒，人向後仰，頭撞在浴缸內側的牆上而昏倒，造成流血過多死亡。

董事長不測

這件事發生後，有些年長的先生出國，就因此常帶著太太一同前往，因為太太同行，或可以聽到異聲，或發現先生不在床上容易及早發現問題，爭取時間搶救，減少不幸。

有位男士獨自到國外視察公司業務，晚上在旅館心臟病發不治身亡。如果妻子在，應當可有呼救的機會。另外有位年屆七十的老人家，有心血管疾病；太太則長居加拿大。這位先生名氣很大，常在大陸及台灣各地演講；我們告訴他，在外住旅館，房間要有人，避免前述意外發生。他大笑說：「太太在加拿大，要我房間有人， 是什麼意思啊？」

夫妻分隔兩地

《聖經》上說得很清楚：「人要離開父母與妻子連合，二人成為一體，不再分開。」（創世紀第二章 24 節）夫妻常常分開，不管是長或是短，都不符合《聖經》的教導。不合《聖經》教導的事，偏要去做，容易發生不好的後果。

有位朋友因罹患癌症過世，原因固然很多，但主要的近因則是他匆忙赴美國看生病的太太，因為太太在美國陪孩子讀書。匆忙中他忘記帶控制腫瘤的藥，以為暫不吃藥大概沒什麼關係，導致拖了幾個月，病情重了才返台，但已回天乏術。

我感到很奇怪，為什麼一定要將孩子送到美國去受教育？美國教育有那麼好嗎？台灣教育有那麼差嗎？值得犧牲家庭生活嗎？丈夫在台灣賺錢，太太在美國陪孩子讀書，夫妻分居兩地，聚少離多，這樣的夫妻生活，對孩子好嗎？一定不好，因為孩子少了一半親情關愛，加上異國生活不適應，容易養成奇怪的性格或壞習慣。

對孩子也不好

最後滿腦子異國文化，不像自己本國人了，父母反在家裡養了個外國人。為了孩子教育，以犧牲家庭為成本，實在是划不來的。有人可能辯論說划得來，但是違反《聖經》所述「夫妻結為一體，永不分開」這個原則，都必嚐到苦果。

另有一位朋友，太太也在美國陪兩個孩子讀書，先生則留在台灣打拚賺錢，相安無事。台灣921大地震，太太打電話回台灣卻打不通，不放心，由美國返台。回到家時，一位年輕女性來開門。太太正奇怪此人是誰時，先生出來了，忙說她是位朋友。正當先生要圓謊時，房裡跑出了一個小男孩，抱著先生的腿，叫爸爸。這個太太幾乎要昏倒，原來先生早有外遇，還生了孩了，自己卻傻傻的在美國陪公子讀書。這下子該如何處理呢？

夫妻不要常常分開

據婚姻專家說，先生有外遇，仍有機會破鏡重圓，但是一旦外遇有了孩子，那就無法可解。因為孩子是無辜的，怎麼做，都沒辦法處理得完滿。

良好婚姻關係是健康家庭的基礎。而維繫良好婚姻關係，起碼是夫妻不要常常分開。不管日子好過或難過，夫妻一定要守在一起，這是上帝的旨意。

詩人白居易在〈長恨歌〉裡說：「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝」。願普天下夫妻，都像比翼鳥及連理枝一樣，寸步不離的生活在一起。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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