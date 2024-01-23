●台灣民眾靠「感覺」投票？

台灣選舉已經過去一周多，這一周頻繁約人見面，聊起選舉，愈發覺得若想研究台灣社會的投票理由，真是困難啊！

當詢問為何投給該候選人或該政黨，出現的理由常常是「感覺」，大陸民眾想像中的理由如「支持某政黨的具體政策」，反而出現得更少。

感覺，可以是「感覺台灣不會變香港」，「感覺比較想投給他」。 於年輕世代而言，投給賴清德或柯文哲更能「說出口」，投給國民黨「感覺不太好說出口」「感覺很老」等都是理由。

這次返鄉投票，與家人來到投票所外面，才在看「選舉公報」。其中有一個政黨「小民參政歐巴桑聯盟」（該黨簡稱「小歐盟」）深得我與家人的心，從投票所出來後，我跟家人說，這次政黨票還是投給了國民黨，下一次要投小歐盟！

「小歐盟」的政見涉及性別平權、動物保護、兒童權益等方方面面，主張小民參政、「歐巴桑」也能走出菜市場。自我剖析，想投給他們的理由也是「感覺」，反正藍綠就那樣，還不如來點不一樣的。

哎，我也是不理智的。

結果出爐，2019年才成立的「小歐盟」以12萬8613票政黨票，打敗了親民黨等一些台灣老政黨，躍升台灣第5大黨，在網上也有不小討論度。與大陸記者朋友聊起，他擔憂台灣政治的「低幼化」，「因為大黨無能，民眾只能憑著喜好與感覺投給小政黨，這雖是意見表達的方式，但難免唏噓」友人表示。

我笑道，「哎，投給誰日子都一樣過啊，還不如投給好玩一點的。」

而這「感覺」同樣體現於台灣社會對兩岸關係的判斷中。本次回台，受訪者不論藍綠白，認為兩岸未來會維持現狀者，均高於擔憂「兩岸會有戰爭風險」者。

但這「維持現狀」，體會在受訪者的自身感受中，而非客觀。

台灣小黨「歐巴桑聯盟」火了，體現了哪些選民心理？

●斷ECFA，亦是「維持現狀」?

客觀上，兩岸現狀改變了嗎？自然。蔡英文八年一直以「維持現狀」自陳，但「邦交國斷交」、兩岸經貿往來受挫，客觀層面，這些都改變了現狀。

「維持現狀」於台灣社會，是「兩岸不打仗」。至於上述的「邦交國斷交」，乃至未來ECFA的存續與否，都屬於「維持現狀」的範疇。

2023年4月，大陸啟動對台灣的貿易壁壘調查；2024年元旦起，台灣產的丙烯、對二甲苯（PX）等12項產品，中止適用ECFA的協定稅率，衝擊台灣石化業。而ECFA早收清單的產業：農漁業、機械、紡織等產業，也可能在往後受到衝擊。

但台灣多數民眾所在的產業是基層服務業，社會上認為重要的支柱產業也未受到衝擊。就連已經被中止關稅減讓的台灣石化業都出來表態，「早有料想到關稅減讓可能有變，已經有一些對策在處理因應，也會想辦法進一步再減輕影響的程度」、「影響不大」等，多數民眾自然無感。

可以看到，ECFA是兩岸學者一再談及的話題、是大陸討論兩岸政策時的重要風向標，但根本不是台灣社會的熱點議題，從大陸回台灣，可以明顯感受到這樣的溫差。

當然，若ECFA真無法存續，台灣各產業在區域經濟分工中勢必受到衝擊，RCEP的成員可以在部分產業中取代台灣，後續影響可能超過台灣認為的「區區幾十億美元」，但這些少有人在意。

簡單來說，不論誰執政，台灣社會一直維持一定的生活質量與模式，因此在兩岸政治與經貿的議題中，除非影響太過劇烈，否則民眾的「感受」是可操作的。

在兩岸經貿是否受到波折的討論中，民進黨拋出《美台21世紀貿易倡議》；在兩岸是否「兵凶戰危」的討論中，民進黨在輿論場中表示美台之間有緊密聯繫。這些，都能影響民眾感受，只要人們感覺「台灣被世界看見」，亦無人會去深究「貿易倡議，非自由貿易協定」。

●兩岸關係能多壞？民眾普遍難以「具象化」

近年台灣社會存在對兩岸是否發生戰爭的可能性之討論，更有各家民調公司熱衷調查。「台灣會不會變香港」與「美國幫不幫台灣」這是台灣提起兩岸關係時常提到的兩種感受。

本次回台訪談的總體結果是，偏藍者在意兩岸，不希望兩岸關係惡化，比較會談及兩岸經貿；偏綠者也在意兩岸，正因為很在意大陸（會提到「不想變香港」）才支持民進黨的親美路線。投給柯文哲者則展現了台灣年輕人對兩岸矛盾、虛無、務實——「不要變香港」、不要打仗、兩岸交流、也要「美台友好」……但兩岸不是他們投柯文哲的主要考量，相對藍綠，他們投票時在意兩岸更少。

偏向藍營的年輕朋友，認為賴清德上任後兩岸關係會再壞，但再細問，「認為未來四年兩岸關係會多壞？是否發生台海衝突」，五位中只有一位說可能會，其餘的判斷是「維持現狀，就跟現在一樣不好」。

偏向綠營的朋友對大陸的抗拒更濃，但五位中沒有一位認為未來四年真會衝突，「頂多就是比現在緊張」。那緊張到哪去呢？「不知道，就像現在這樣吧。」

這些種種，與「從大陸看台灣」都有區別。大陸在意「嚴肅政治」，比如九二共識，比如具體的兩岸經貿影響數據，而台灣政治感性化、娛樂化。

社會的投票理由很大成分是基於情感、感覺、感受 ，馬英九執政初期「因為感覺能賺錢」而開放陸客，而後「感覺陸客來太多、生活也沒多大改善」輿論開始改變。

所以，一旦「九二共識等於一國兩制」這個「感受」形成，何人會想再探討「兩岸政治共識」呢？「九二共識是維護台海和平的定海神針」，於台灣社會又有誰能聽懂呢？

賴清德確定當選的那天，大陸友人詢問，台灣會擔心兩岸的未來嗎？但於台灣民眾而言，兩岸關係，不是已經糟糕了八年嗎，又如何呢？

研究台灣社會的投票理由，非常困難；研究台灣民眾對兩岸的真實感受，恐怕更困難。年輕人之間往往以「講幹話」應對政治問題，「到時就看著辦啊」這些「幹話」都是一層層保護色，蓋住了「中美對抗，台灣能怎樣」的虛無。

作為生長於深藍地區的新北市民，投票結果揭曉的隔天，還有老伯伯們聚在公園痛罵選舉結果。沒幾天，歌舞昇平，選舉熱門新聞是國民黨的韓國瑜搭檔江啟臣，挑戰「立法院」正副選舉。

選舉後，一切再度如舊。

但是，我們一直維持現狀嗎？ 許多「抖音一代」可能快不記得了，2012年時，無人討論兩岸戰爭。（作者為資深兩岸媒體人）

（本文來源：鳳凰網《鳳凰大參考》，授權中時新聞網刊登）

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